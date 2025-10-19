Türkiye ve MİT Arabulucu Rolde: İki Ülke Arasında İlk Temas İstanbul’da Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle yürütülen diplomatik girişimler sonucunda, Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan gerilimi azaltmak amacıyla önemli bir temas sağlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın da yer aldığı süreçte, taraflar arasında doğrudan diyalog kurulması sağlandı.

DOHA’DA KRİTİK ZİRVE

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye ve Katar’ın desteğiyle Katar’ın başkenti Doha’da, Pakistan ile Afganistan arasında sınır hattında artan çatışmaları ele alan görüşmeler gerçekleştirildi. Bu toplantılarda her iki ülkenin istihbarat başkanları ve savunma bakanları hazır bulundu.

HEDEF ATEŞKESİN SÜRDÜRÜLMESİ

Görüşmelerin ana odağını, mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde artan sınır çatışmalarının önüne geçilmesi oluşturdu. Taraflar arasında yürütülen müzakereler, geç saatlere kadar sürdü. Süreç boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere ilgili ülke liderleri anlık olarak bilgilendirildi.

İSTANBUL’DA DEVAM EDECEK

14 saat süren yoğun müzakerelerin ardından, ateşkesin kalıcı ve denetlenebilir biçimde sürdürülmesi için teknik düzeyde takip toplantıları yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda, ateşkesin detaylarını ele alacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlandı.

UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER MASADA

İstanbul'da yapılacak toplantılarda yalnızca ateşkes değil, aynı zamanda terörle mücadele, göç akışı ve sınır güvenliği gibi konuların uzun vadeli çözüm yolları da masaya yatırılacak.

ÜÇLÜ İSTİHBARAT GÖRÜŞMESİ

Söz konusu diplomatik temaslara ek olarak, 11 Ekim tarihinde Türkiye, Pakistan ve Katar’ın istihbarat başkanları İstanbul’da üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Aynı süreçte Afgan yetkililerle de temas kurularak koordinasyon sağlandı.

Kaynak: AA