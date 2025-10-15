Pakistan ve Afganistan Arasında 48 Saatlik Ateşkes

Afganistan ve Pakistan arasındaki kriz sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Pakistan Afganistan ile 48 saatlik geçici ateşkes kararı alındığını duyurdu. Açıklamada iki ülkenin de sorunu diyalog yolu ile kurmak istediği belirtildi.

Aralık 2024’te Pakistan ve Afganistan’daki kriz Pakistan uçaklarının Afganistan sınırında hava saldırısı düzenlemesi ile ilerlemişti.

Afganistan yönetimi bu saldırılarda 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Afgan yetkililer söz konusu saldırıda sivillerin hedef alındığını belirtmiş, Pakistan hükümetine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) 4 üssünün hedef alındığı öne sürülmüştü.

Ardından 12 Ekim’de Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülkenin askerleri arasında çatışma yaşanmıştı.

Pakistan ordusunun Afganistan'a ait 19 karakolu ele geçirdiği iddia edilirken, 58 Pakistan askerinin öldüğü, 30 askerin de yaralandığı öne sürülmüştü.

Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes kararı alındı. Pakistan’dan yapılan açıklamada "Her iki taraf da bu karmaşık sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için samimi bir çaba gösterecek. Afganistan ile 48 saatlik ateşkes kararı alındı” denildi.

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. 11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü. Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti. Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti.

