Düzce'de Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kırsalda kaybolan vatandaş için arama çalışması başlatıldı.

Düzce’de kırsalda kaybolan kişi arama çalışması başlatıldı.

Hamascık köyünde yaşayan B.O.’dan (55) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye jandarma, AFAD, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve Kızılelma Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin köy ve çevresindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

