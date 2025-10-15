Düzce'de Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kırsalda kaybolan vatandaş için arama çalışması başlatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Düzce’de kırsalda kaybolan kişi arama çalışması başlatıldı.
Hamascık köyünde yaşayan B.O.’dan (55) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye jandarma, AFAD, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve Kızılelma Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin köy ve çevresindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi