MSGSÜ Rektörü Handan İnci Elçi Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin en köklü sanat ve mimarlık okullarından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, rektörleri Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin vefat haberiyle sarsıldı. Elçi'nin hayatını kaybettiği, üniversite tarafından yapılan resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

MSGSÜ ACI HABERİ DUYURDU

MSGSÜ'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

MSGSÜ'den yapılan açıklama...

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN TAZİYE

Vefat haberinin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da bir başsağlığı mesajı paylaştı. Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

