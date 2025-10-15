MSGSÜ Rektörü Handan İnci Elçi Hayatını Kaybetti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, hayatını kaybetti. Acı haber, üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. YÖK Başkanı Erol Özvar da bir taziye mesajı yayımladı.

MSGSÜ Rektörü Handan İnci Elçi Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin en köklü sanat ve mimarlık okullarından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, rektörleri Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin vefat haberiyle sarsıldı. Elçi'nin hayatını kaybettiği, üniversite tarafından yapılan resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

MSGSÜ ACI HABERİ DUYURDU

MSGSÜ'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

MSGSÜ Rektörü Handan İnci Elçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1
MSGSÜ'den yapılan açıklama...

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN TAZİYE

Vefat haberinin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da bir başsağlığı mesajı paylaştı. Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Dekan Atamasını Protesto Eden Öğrencilere 1 Ay Okuldan Uzaklaştırma CezasıMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Dekan Atamasını Protesto Eden Öğrencilere 1 Ay Okuldan Uzaklaştırma CezasıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi YÖK Erol Özvar
Marketten Kahvaltılık Çalarken Yakalandı Marketten Kahvaltılık Çalarken Yakalandı
İstanbul Çekmeköy'de İETT Otobüsü Durağa Daldı! Yaralılar Var Çekmeköy'de İETT Otobüsü Durağa Daldı! Yaralılar Var
Kariyerinde Yeni Bir Sayfa Açtı! Archie Brown Sözleşmeyi Resmen Feshetti Kariyerinde Yeni Bir Sayfa! Sözleşmeyi Feshetti
Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar!
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Dev Şirket Patronları da İtiraf Etti: ‘Bizi Büyük Bir Felaket Bekliyor’ Dev Şirket Patronları da İtiraf Etti: ‘Bizi Büyük Bir Felaket Bekliyor’