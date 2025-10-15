MSGSÜ Rektörü Handan İnci Elçi Hayatını Kaybetti
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, hayatını kaybetti. Acı haber, üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. YÖK Başkanı Erol Özvar da bir taziye mesajı yayımladı.
Türkiye'nin en köklü sanat ve mimarlık okullarından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, rektörleri Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin vefat haberiyle sarsıldı. Elçi'nin hayatını kaybettiği, üniversite tarafından yapılan resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.
MSGSÜ ACI HABERİ DUYURDU
MSGSÜ'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN TAZİYE
Vefat haberinin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da bir başsağlığı mesajı paylaştı. Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi