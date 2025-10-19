Altındaki Rekor Alıcıyı Vurdu! Rota Değişti, Hesap Açıp Hızla Almaya Başladılar: Kuyumculara Akın Ediyorlar
Altın fiyatları rekordan rekora koşmaya devam ediyor. Gram altın 5 bin 700 lirayı aşarken çeyrek altın fiyatı ise 9.447 TL'yi aşmış durumda. Yükselişten etkilenen yatırımcılar ise artık altından vazgeçmeye başladı. Vatandaşlar bu süreçte gümüşe yönelirken, yeni gözde yatırım aracı belli oldu. Parasını değerlendirmek isteyenler kuyumculardan talep etmeye başladı. İşte vatandaşların gözde yeni yatırım aracı...
ABD ve Çin arasındaki ekonomik gerilim altın fiyatlarını sert bir şekilde etkilemiş durumda. Gram ve çeyrek altın fiyatları rekordan rekora koşarken vatandaşlar alım yapamamaya başladı. Bu süreçte yatırımcılar altın yerine platine yönelmeye başladı.
ALTINDAN SONRA YENİ ROTA O
Show Haber'de yer alan habere göre; yatırım yapmak isteyenler artık altın yerine uygun fiyatından dolayı platine yöneldiği ifade edildi. Mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Gümüş bir, ikincisi de platin" dedi. Peki platinin getirisi var mı, varsa ne kadar? Platine yatırım yapan vatandaş ise bu konuda şu sözleri söyledi:
"Yavaş yavaş çıkıyor. Yatırım olarak bence uygun, güzel" yanıtını verdi. Bir başkası ise "Gümüş, ben gümüş veya altıncıyım"
SIRALAMA: ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN ŞEKLİNDE
Altın fiyatları rekor kırınca parası altına yetmeyenin gümüşe, gümüşe de gücü yetmeyenin platine yöneldiği aktarıldı. Kuyumcu Metin Yavuz "Platin aslında şöyle; genelde uçak sanayisinde kullanılır. Sert bir madendir. Çok nadir olarak alyanslarını yaptığımız, özel siparişler aldığımız oluyor. Yatırım için de gümüş satılıyor ama daha çok altını öneririz biz" şeklinde konuştu.
Uzmanlar altının ne kadar yükselse de halen en güvenilir yatırım aracı olduğunu vurguladılar. Ancak yatırımcısının damlaya damlaya göl olur diye platin hesabı açtığı kaydedildi. "Platin diye bir şey duydunuz mu?" diye sorulan vatandaş "Biliyorum, var, hesabım da var" şeklinde konuştu.
Altının ateşinin düşmediği şu günlerde platinin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 82 getiri sağladığı da kaydedildi.
19 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
* Gram altın satış fiyatı: 5.727,34 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.364,20 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.728,41 TL
* Tam altın satış fiyatı: 40.004,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.342,26 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 99.858,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.254,18 dolar
