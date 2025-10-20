Dolar ve Euro Haftanın İlk Gününe Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar...
Yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz kurundaki son rakamları merak ediyor. Peki dolar ve euro haftanın ilk gününe nasıl başladı? İşte döviz kuru fiyatları...
Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar dolar ve euronun kaç TL olduğunu merak ediyor. Günün ilk verilerine göre dolar 41,9371 (alış) 41,9633'den (satış) işlem görürken, euro ise 49,0110 TL seviyelerinde seyrediyor.
Son dönemde ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikalarına dair sinyaller, Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırdı. Analistler, doların küresel güçlenmesinin yanı sıra, yerli piyasadaki enflasyonist baskıların da kur hareketlerini tetiklediğini belirtiyor.
