Dolar ve Euro Haftanın İlk Gününe Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar dolar ve euronun kaç TL olduğunu merak ediyor. Günün ilk verilerine göre dolar 41,9371 (alış) 41,9633'den (satış) işlem görürken, euro ise 49,0110 TL seviyelerinde seyrediyor.

Son dönemde ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikalarına dair sinyaller, Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırdı. Analistler, doların küresel güçlenmesinin yanı sıra, yerli piyasadaki enflasyonist baskıların da kur hareketlerini tetiklediğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi