Şırnak'ta 'Dosya Kapatma' Soruşturması: 2 Polis Memuru Tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cumhuriyet başsavcısının adını kullanarak bir şüpheliden dosya kapatma vaadiyle 5 bin dolar aldıkları iddia edilen 2 polis memuru tutuklandı.

Şırnak'ta 'Dosya Kapatma' Soruşturması: 2 Polis Memuru Tutuklandı
E.K. ve O.Ş. isimli polis memurları hakkında, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024 yılına ait bir soruşturma kapsamında şüpheli olan Ş.T.'yi arayarak, dosyasını kapatacaklarını söyleyip Cumhuriyet başsavcısının adını kullanmak suretiyle 5 bin dolar talep ettikleri iddia edildi. Söz konusu iddialar üzerine şikayetçi olunması sonucu soruşturma başlatıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Silopi ve İstanbul'un Beykoz ilçesindeki adreslerinde arama yaparak polis memurlarını gözaltına aldı. Nöbetçi mahkemece 15 Ekim 2025 tarihinde sevk edilen şüpheliler, 'görevin kötüye kullanılması ve menfaat temini' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

