İzmir'e Tescilli Unvan! İki Büyükşehirden Biri Oldu

İzmir, DSÖ’nün Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı’na kabul edilerek Türkiye’den bu unvana sahip iki büyükşehirden biri oldu. Başkan Tugay, “Kentimizin yaşlı bireyler için daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sunması önceliğimiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Yaşlanma Ve Sağlık Teknik Sorumlusu Dr. Yongjie Yon ve beraberindeki heyeti ağırladı.

DSÖ tarafından kurulan Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı’na kabul edilen İzmir için hazırlanan sertifika, Başkan Tugay’a verildi.

Programda Türkiye’den Küresel Ağ'a üye olan iki büyükşehirden biri olma unvanını taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ileri yaşlı bireylere yönelik hizmetleri ile öne çıktığına dikkat çekildi.

Yongjie Yon, Başkan Tugay’a Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı sertifikasını takdim etti.

"KARŞILIKLI SÜRMELİ"

Yaşlı nüfusu giderek artan İzmir’de, ileri yaşlı bireylerin hayat konforunu çok yönlü artıran çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu kapsamda İzmir İleri Yaş Eylem Planı’nı hayata geçirdiklerini anımsattı. Evde Bakım, Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 3. Yaş Üniversitesi, Zübeyde Hanım Huzurevi gibi pek çok hizmetiyle yaşlı nüfusa yönelik önemli projeleri yürüttüklerine değinen Başkan Tugay, “Karşılıklı olarak paylaşımlarımız sürmeli. Bunlar kentlerin ilerlemesi adına önemli” dedi.

Kaynak: ANKA

