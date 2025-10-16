Bilecik’te Midibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bilecik’in Pelitözü Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Bilecik’te Midibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

63 yaşındaki Mustafa Yeşilçayır'ın kullandığı 54 AJC 178 plakalı motosiklet, İsmail C. yönetimindeki 11 AK 427 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Yeşilçayır için olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralı olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Bilecik Trafik kazası
Son Güncelleme:
Sadettin Saran Temizliğe Başladı! Fenerbahçe’den Bomba Ayrılık Kararı: Dünyaca Ünlü Yıldız Bavulunu Topladı Gidiyor Kalemi Kırıldı! Fenerbahçe’den Bomba Ayrılık
Gaziantep’in Meşhur Firması İflasın Eşiğinde! Ödemeleri 6 Ay Ertelediğini Duyurdu Gaziantep'te Ünlü Firma İflasın Eşiğinde
Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Ordu'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı Ordu'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Ankara Keçiörengücü’ne Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor
'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber 'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi