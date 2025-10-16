Bilecik’te Midibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

63 yaşındaki Mustafa Yeşilçayır'ın kullandığı 54 AJC 178 plakalı motosiklet, İsmail C. yönetimindeki 11 AK 427 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Yeşilçayır için olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralı olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA