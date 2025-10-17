Muş'ta Kaçak Alkol Operasyonu

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, kargo aracılığıyla gönderilen 100 litre etil alkol ele geçirildi.

Muş'ta Kaçak Alkol Operasyonu
Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Merkez ilçede yürüttükleri çalışma sonucu S.Ş. isimli şahsın, B.N.Ö. ve Z.Ö. adına alıcı ödemeli olarak kargo yoluyla etil alkol göndereceği yönünde bilgiye ulaştı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde alınan arama kararının ardından yapılan operasyonda, kargo firmasında gerçekleştirilen aramada 20 bidon içerisinde toplam 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Muş
