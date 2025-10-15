Nevşehir’de Kaçak Avcılığa Geçit Yok

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak Nehri’nde kaçak kurulan 2 bin 500 metre uzunluğundaki balık ağı ekipler tarafından tespit edildi. Ağlara takılan yaklaşık 1 ton sazan balığı, zarar görmeden yeniden suya salındı.

Gülşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Kızılırmak Nehri üzerinde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde, balık avında kullanılması yasak olan misina gözlü ağlar tespit edildi.
Denetime Jandarma HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) Timleri de destek verdi. Ekipler, toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki ağları sudan çıkararak imha etti.

1 TON SAZAN TEKRAR DOĞAYA KAZANDIRILDI

Ağlara takılı halde bulunan yaklaşık bin 100 kilogram sazan balığı, ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Balıklar zarar görmeden yeniden Kızılırmak Nehri’ne bırakıldı.

Kaynak: İHA

