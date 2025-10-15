Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de Toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.00'de başladı. Toplantıda, Gazze'de sağlanan ateşkes için imzalanan güvence belgesi, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerinin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

