Tahliye Olunca Yurt Dışına Kaçmıştı! AKP’den İlk Ünsal Ban Açıklaması: ‘Bağımsız Yargıdan Kimse Kaçamaz’

Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanan, ardından etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen ve yurt dışına kaçan eski THK (Türk Hava Kurumu) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın kaçışına ilişkin AKP’den ilk yorum geldi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Interpol aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’nın bu tür suçluları yakından takip ettiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturmasında 24 Mayıs’ta tutuklanan eski THK (Türk Hava Kurumu) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, 36 gün sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilmişti.

Eski THK (Türk Hava Kurumu) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban

Hakkında üç ayrı yurt dışına çıkış yasağı bulunan Ünsal Ban "sahte gemi adamı belgesi" düzenleyerek Türkiye’den yurt dışına kaçmıştı. Ban’ın İtalya’da olduğu iddia edilmişti.

Etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye olmuştu

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

Ünsan Ban’ın yurt dışına kaçmasına ilişkin AKP’den ilk açıklama geldi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Ünsal Ban'ın Yunanistan’a kaçması gündemine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Güler uluslararası iş birliğine ve iade süreçlerine dikkat çekerek “Ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, Interpol aracılığıyla İçişleri Bakanlığımız bu tür suçluları çok sıkı takip ediyor” dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler

Balkan ülkelerine, Avrupa ülkelerine kaçanların Türkiye'ye iade edildiğini vurgulayan Güler “Bağımsız yargıdan kimse kaçamaz” mesajı vardı.

NE OLMUŞTU?

Borsada manipülasyon soruşturmasında AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakuş 'suç amacıyla örgüt kurmak' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, Fethiye'de gözaltına alınan Ünsal Ban'ın yanı sıra Ünal Ban ve Ahmet Karakaş hakkında tutuklama kararı vermişti.

'RÜŞVET' SKANDALI PATLAK VERMİŞTİ

Ünsal Ban, daha önce de pandemi döneminde patlak veren bir rüşvet skandalıyla gündem olmuştu.

Kayınbiraderi Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı olarak görev yaptığı dönemde iddiaya göre Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet talep etti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapora göre, Ban, çocukları ve şoförü Ahmet Karakaş üzerinden milyonlarca euroyu akladı.

Malta’daki bir şirkete 3,7 milyon euro (yaklaşık 75 milyon 295 bin TL) aktarıldığı belirlendi. Ayrıca, Ban’ın kasası olarak bilinen Ahmet Karakaş’ın hesabından, rüşvet skandalında adı geçen ve görevinden istifa eden Korkmaz Karaca’ya 1 milyon 917 bin TL gönderildiği tespit edildi.

‘Borsa manipülasyonu’, ‘rüşvet ağı’ ve ‘kişisel veri ifşası’ gibi dört ayrı dosyada yargılanan Ünsal Ban, hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağına rağmen yurt dışına kaçtı. Şüpheli şekilde tahliye edilen Ban’ın sahte belgelerle kaçtığı, şu anda İtalya’da olduğu iddia edildi.

Kaynak: ANKA

