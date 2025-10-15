Çorumlular Akın Etti! Kitap Fuarı 5 Günde 100 Binde Fazla Ziyaretçi Ağırladı

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri, ilk 5 gününde 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fuarı, ilk 5 günde 100 binin üzerinde kitapsever ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinliğin kentin kültür ve sanat merkezi olma vasfını pekiştirdiğini ve fuarın her geçen yıl daha da kapsamlı hale geldiğini belirtti. Başkan Aşgın, Çorum’un ticari, sanayi ve tarım merkezi olmasının yanı sıra kültür ve sanatın da merkezi olduğunu vurguladı. Şehrin marka değerine fuarın katkısını değerlendirirken, "Bu fuarlarla Çorum, kitap ve kültürde de marka şehir haline geldi" dedi.



Kaynak: AA

