Kırşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Kırşehir’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 198 sentetik ecza, 445 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kırşehir merkez, Kaman ve Mucur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 198 adet sentetik ecza hap, 445 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., F.Ç., S.A. ve İ.E.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

