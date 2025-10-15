Kars'ta Servis Sürücülerine Özel Eğitim

Kars Susuz’da okul servis sürücülerine yönelik trafik kuralları, öğrenci taşımacılığı ve güvenli sürüş konularında eğitim verildi.

Kars'ta Servis Sürücülerine Özel Eğitim
Kars’ın Susuz ilçesinde Kaymakam Muhammet Emin Tutal başkanlığında ilçe okul servislerini kullanan sürücülere yönelik eğitim düzenlendi.

Susuz Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde, okul servis sürücülerine öğrencilerin güvenli şekilde taşınması için dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

Eğitimde ayrıca, hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri kullanımı, araç bakımının önemi ve öğrenci indirip bindirme kuralları gibi konular üzerinde duruldu. Kaymakam Muhammed Emin Tutal, öğrenci taşımacılığında güvenliğin en üst düzeyde tutulmasını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Kaymakam Tutal, servis sürücülerinin sıkıntı ve sorunlarını da dinledi.



Kaynak: AA

