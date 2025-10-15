Edirne’de İnşaatta Feci Kaza! 8’inci Kattan Düşen Genç İşçi Ağır Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Kocasinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü karşısındaki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan O.Y. (25) malzeme taşıdığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 31 metre yükseklikten zemine düştü.

Talihsiz işçi, zeminde biriken inşaat poşetleri ve kartonların üzerine düşmesi sayesinde hayatta kaldı. Olayı gören diğer işçiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

YOĞUN BAKIMDA HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorlardan alınan bilgiye göre, O.Y.’nin akciğerinde sönme, dalağında kanama, kaburgasında ve ayak bileğinde kırıklar tespit edildi. Yoğun bakıma alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, iş güvenliği tedbirlerinin ihmal edilip edilmediği araştırılıyor.

Kaynak: İHA