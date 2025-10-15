Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sokak ortasında darp edilerek katledilen gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olaya ilişkin görüntüleri şüphelilerin yakınlarına verdiği iddia edilen esnaf gözaltına alınmıştı.

Söz konusu esnafın serbest bırakıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim Cuma akşamından beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un bir hastanede yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmış, Tosun’un darp edildiği öğrenilmişti.

Tosun’un önce beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanırken, daha sonra ise hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Avukat Hakan Bozyurt “Olay Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi'nde adli olarak tutanaklara geçmiş. Hakan'ın kayıtlarda kimliğinin tespit edilmesi çok geç saatlerde olmuş. Bu sebepten dolayı aileye ulaşılamadığı söylenildi. Dosyada görüntüler mevcuttu” açıklamasını yapmıştı.

