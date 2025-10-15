Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni Gelişme

Gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine verdiği iddiasıyla gözaltına alınan dükkan sahibi serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sokak ortasında darp edilerek katledilen gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olaya ilişkin görüntüleri şüphelilerin yakınlarına verdiği iddia edilen esnaf gözaltına alınmıştı.

Söz konusu esnafın serbest bırakıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim Cuma akşamından beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un bir hastanede yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmış, Tosun’un darp edildiği öğrenilmişti.

Tosun’un önce beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanırken, daha sonra ise hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Avukat Hakan Bozyurt “Olay Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi'nde adli olarak tutanaklara geçmiş. Hakan'ın kayıtlarda kimliğinin tespit edilmesi çok geç saatlerde olmuş. Bu sebepten dolayı aileye ulaşılamadığı söylenildi. Dosyada görüntüler mevcuttu” açıklamasını yapmıştı.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gazeteci
Son Güncelleme:
Düzce'de Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı Düzce'de Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı
Pakistan ve Afganistan Arasında 48 Saatlik Ateşkes Pakistan ve Afganistan Arasında 48 Saatlik Ateşkes
Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar!
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Alındı! Fatih Ürek Yoğun Bakıma Alındı!
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı