Ters Yöne Girip “İstediğim Yerden Girerim” Dedi! 46 Bin TL Ceza Kesildi

Adana’da bir sürücünün trafikte yaptığı tehlikeli hareketler pes dedirtti. Cumhuriyet Caddesi’nde ters yöne giren sürücü, kendisini uyaran motosikletliye “Canından olma bekle, istediğim yerden girerim” diye karşılık verdi.

Olay, Seyhan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. 01 BLV 27 plakalı otomobil sürücüsü, ters yönden caddeye girerek karşıdan gelen motosikletle burun buruna geldi. Motosiklet sürücüsünün “Ters yön, beni canımdan mı edeceksin?” demesi üzerine araç sürücüsü “Trafik polisi misin? Canından olma bekle, istediğim yerden girerim” diyerek tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, sürücünün S.İ.Ö. (38) olduğu tespit edildi.

Ters yönden araç kullanmak ve ehliyeti geçici olarak iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullanmak suçlarından sürücüye toplam 46 bin 621 TL para cezası kesildi.

SÜRÜCÜYE AĞIR CEZA

Polis ekipleri, trafikte can güvenliğini tehlikeye atan bu tür ihlallerin tespit edilmesi halinde en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti. Olay, sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Kaynak: İHA

