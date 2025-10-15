CHP Kongresi’nde Kavga! Polis Müdahale Etti

Malatya'da düzenlenen CHP’nin Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

CHP Malatya İl Başkanlığı’nın 39. Olağan Kongresi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in yaptığı sert eleştiriler damgasını vurdu.

KAVGAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Göçer’in, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İl Başkanı Barış Yıldız’a yönelik eleştirileri salonda tansiyonu yükseltti. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle partililer arasında arbede çıktı. Salon dışına taşan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Olaylar nedeniyle kongreye geçici süreyle ara verildi.

SEÇİME TEK ADAY GİDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun da katılım sağladığı kongrede, mevcut İl Başkanı Barış Yıldız, tek aday olarak seçimlere girdi. Gerginliğin yatışmasının ardından kongre kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: DHA

