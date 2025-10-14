CHP Tunceli İl Başkanı ve Yönetiminden Protesto: Kendilerini İl Binasına Kilitliyorlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerini il binasına kilitleyerek bir protesto eylemi yapacağı öğrenildi. Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eylemi duyuran isim oldu.

Yarkadaş, CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan'dan bilgi almak için kendisini aradığını belirterek "Aldığınız bilgi doğrudur. Saat 16.00’da bir protesto yapacağız ve kendimizi il binanıza kilitleyeceğiz" yanıtını aldığını söyledi.

'DEFALARCA UYARDIK'

Yarkadaş, eski milletvekili Polat Şaroğlu'nun çalışmalarına sekte vurduğunu iddia eden Özcan'ın "Genel merkezimizi defalarca uyardık. Sonuç alamadık. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ensar Aytekin Tunceli’ye gelmeden biz de binayı terk etmeyeceğiz" dediğini aktardı.

