Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel Türkiye'ye Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara, yarın önemli bir diplomatik konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, 15 Ekim 2025 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda ivme kazandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Görüşmelerde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve güncel bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

MASADAKİ EN SICAK BAŞLIK: 75 MİLYAR DOLARLIK FIRSAT

Rangel'in ziyaretinin en önemli gündem maddelerinden birini ekonomi oluşturuyor. Portekiz hükümetinin önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planladığı yaklaşık 75 milyar dolarlık altyapı, ulaştırma, hızlı tren, konut ve haberleşme yatırımlarında Türk firmalarına aktif rol verilmesi konusu, son dönemde iki ülke arasında en çok konuşulan başlıkların başında geliyor. Eylül ayında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Portekizli mevkidaşı ile yaptığı görüşmelerde bu konu etraflıca ele alınmış ve Türk müteahhitlik sektörüne davette bulunulmuştu.

FİLİSTİN KARARI SONRASI İLK TEMAS

Ziyaret, diplomatik açıdan da kritik bir zamanda yapılıyor. Portekiz'in, Dışişleri Bakanı Rangel'in duyurusuyla geçtiğimiz eylül ayında Filistin Devleti'ni resmen tanıması, uluslararası alanda yankı uyandırmıştı. Türkiye'nin uzun yıllardır savunduğu iki devletli çözüm vizyonunu destekleyen bu adımın ardından, iki mevkidaşın yapacağı görüşmede Filistin'deki son durumun ve barış çabalarının da değerlendirilmesi öngörülüyor.

Görüşmelerin, iki NATO müttefiki arasındaki stratejik diyaloğu güçlendirmesi ve hedeflenen 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma yolunda atılacak yeni adımları belirlemesi bekleniyor.

Kaynak: DHA