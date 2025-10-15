CHP Lideri Özgür Özel'in Hollanda Programı Belli Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa'daki temaslarına Hollanda ile devam ediyor. PES Genel Başkanı Stefan Löfven'in özel davetlisi olarak Amsterdam'a gidecek olan Özel, kongrede bir konuşma yapacak ve önemli ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

CHP Lideri Özgür Özel'in Hollanda Programı Belli Oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yurt dışı diplomasi trafiğini Hollanda'da sürdürecek. Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Genel Başkanı Stefan Löfven’in daveti üzerine, 16 Ekim Perşembe günü partisinin önemli isimlerinden oluşan bir heyetle birlikte Amsterdam’a hareket edecek.

CHP liderinin bu kritik ziyaretinde kendisine; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Erten Bucak’tan oluşan heyet eşlik edecek.

Ziyaretin ana gündem maddesi PES kongresi olacak. 18 Ekim Cumartesi günü kongrede bir konuşma yapması planlanan Özel'in, iki günlük Hollanda ziyareti boyunca çeşitli ikili temaslarda bulunarak diplomatik görüşmeler yapması da bekleniyor.

CHP lideri Özgür Özel, kongredeki konuşmasının ardından aynı gün Türkiye'ye dönmek üzere Hollanda'dan ayrılacak.

Kaynak: ANKA

