Ömer Çelik'ten Çarpıcı Çıkış! 'PKK'nın Silah Bırakması Tek Odağımız'

AKP MKYK sonrasında Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamasında Gazze'deki ateşkes anlaşması, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine yönelik yorumlarını paylaştı.

Ömer Çelik, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmayla alakalı "Nihai çözüm son tahlilde bir Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. Başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından başka çözüme gidecek bir şey yoktur. Filistin meselesi çözülmeden Orta Doğu'da diğer meselelerin de çözülmesi mümkün değildir" dedi.

Kalıcı barış yolunun açıldığına işaret eden Çelik, "Gazze'deki kardeşlerimizin de bir nebze olsa soluk alması, ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve takasın gerçekleşmesi ile dün ve bugün Gazze'ye en yüksek miktarda insani yardımın girmesi mümkün olmuştur. Gelinen nokta itibarıyla bundan sonra da kalıcı barışın sağlanması yolunda ilerlemenin yolu açılmıştır" diye konuştu.

'ODAK PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI'

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin ise Sözcü Çelik, "Suriye'de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde bu sürecin herhangi bir şekilde aksatılmasına da rayından çıkarılmasına ya da sabote edilmesine de karşı duracağımızı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Gündemle ilgili odağı kaybetmemek gerektiğini vurgulayan Çelik, "Odak PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin tamamlanmasıdır. Bunun bütün şube ve uzantılarıyla hayata geçmesidir. Onun dışında başka gündemler eklenmesi sürecin sağlıklı işlemesine karşıt yaklaşımlardır" dedi.

AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik

BAHÇELİ'NİN CEMEVİ İÇİN ARAZİ HİBESİ

MHP Genel Başkanı'nın hibe ettiği arsa üzerine yapılan cemeviyle ilgili de Ömer Çelik, "Sayın Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz hibe ettiği bir arsa üzerinde Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın belki en büyük cemevi yapıldı ve açılışı gerçekleştirildi. Bu birliğimiz beraberliğimiz bölgedeki bir takım gelişmelere verdiğimiz cevaplar bakımından son derece anlamlı bir açılış oldu. Sayın Bahçeli'ye buradan şükranlarımızı iletiyoruz" şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'E ELEŞTİRİLER

Ana muhalefet liderine de eleştirilerde bulunan Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı dış politika konularından bahsetmiş. Tabi bahsettiği dış politika konularında son zamanlarda sık sık yaptığı bir şey var, özellikle yabancı liderlere atıf yaparak sanki tüm bu gelişmeler olurken kendisi yabancı liderlerin yanındaymış gibisinden "Dediler, yaptılar, böyle düşündüler, şu mesajı gönderdiler" gibisinden dış politika anlamına gelmeyecek ama politik magazin olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşım" dedi.

Özel'in "politik magazin" yaptığını savunan Çelik, "Örneğin bugünkü grup konuşmasında Başkan Trump'ın sanki yanındaymış gibi nasıl davrandığından bahsediyor. Başkan Putin'in Türkiye'ye dönük, Cumhurbaşkanımıza dönük yine magazine konu olabilecek bir yaklaşım üretmeye çalışıyor. Şimdi birincisi bu derece politik magazinin bir siyasi partinin genel başkanı tarafından dış politika değerlendirmesi gibi ele alınması müthiş bir seviye düşüşüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi