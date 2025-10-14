Ankara'da Savunma Zirvesi: Bakan Güler, Güney Afrikalı Mevkidaşı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güney Afrika Savunma ve Gaziler Bakanı Matsie Angelina Motshekga'yı Ankara'da ağırladı. İki ülke arasında son dönemde hız kazanan savunma sanayii iş birliğinin masaya yatırıldığı görüşmede, bölgesel güvenlik konuları da ele alındı.
Türkiye ile Afrika'nın en önemli askeri güçlerinden Güney Afrika arasındaki stratejik diyalog, başkent Ankara'da gerçekleştirilen kritik bir görüşme ile yeni bir boyuta taşındı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güney Afrika Savunma ve Gaziler Bakanı Matsie Angelina Motshekga ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan, “Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güney Afrika Savunma ve Gaziler Bakanı Matsie Angelina Motshekga ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi” ifadeleriyle duyurulan görüşmede, iki ülke arasındaki savunma alanındaki mevcut iş birliği fırsatları ve potansiyel ortaklıklar etraflıca ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi