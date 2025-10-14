Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan Flaş Görüşme: 'Umarım Soruşturmaya Gerek Görmezler'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meclis’te görüştüğü bildirildi. Görüşmenin ardından ikilinin açıklama yapması bekleniyor.

Mansur Yavaş’ın CHP lideri Özel’in bugünkü grup toplantısında konuşmasının ardından teşekkür etmek maksadıyla bu ziyareti yaptığı bildirildi.

'ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR'

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, "Mansur Başkan son seçimlerde Türkiye çapında aldığı rekor oyla birlikte hem Ankara'nın hem bütün Türkiye'nin teveccühünü kazanmış bir belediye başkanımız. Son günlerde bir algı operasyonu yürütülüyor" dedi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Mansur Yavaş ise şunları söyledi: "Hem Sayın Genel Başkanımıza 'hoş geldin' demek hem de yurt dışında olduğu müddetçe sürekli arayarak Ankara'daki durum hakkında bizden bilgi istedi ve orada da konuşma yaparak bize desteğini bildirdi. Ben hem teşekkür etmek hem de hoş geldiniz demek için geldim. Ayrıca kendisine son durumla ilgili bilgi verdik.

Yarın İçişleri Bakanlığı müfettişleri daha önce bize dosyayla ilgili soru sormamışlardı şimdi sadece denetim görevlerimizle ilgili savcının talebi üzerine soru sordular. Biz de cevabımızı yazdık umuyorum soruşturmaya gerek görmezler. Zaten görmüş olsalardı eski gelen iki müfettiş uzun süre kaldı bütün Osman Gökçek'in şikayeti üzerine her şeyi incelediler ve ifade almaya dahi gerek görmediler. Zaten olması gereken de buydu."

GÖKÇEK DÖNEMİNE İLİŞKİN SORUYU YANITLADI

"Gökçek dönemi ile ilgili şikayetlere ilişkin hala harekete geçilmemiş olmasını ve sizin sadece konserler üzerinden eleştirilmenizi nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna da yanıt veren Yavaş, şunları kaydetti:

"Hep aynı bilirkişilere dosyaların verilmesi dolayısıyla o soruşturmalardan aklandıklarını göstermiştim. Benim gösterdiklerim sadece yüzde 10'uydu. Bütün dosyalar hakkında bu şekilde bilgimiz var. En büyük dosyamızı yakında vereceğiz. Ancak takipsizlik verilen veya aynı bilirkişilerin yer aldığı dosyalarla ilgili olarak kanun yoluna başvurmaları için savcılığa dilekçe verdik. Ayrıca 2-3 dosyamız var, zaman aşımına uğramak üzere. Çok büyük dosyalar. Bugüne kadar ifadeleri alınmadı. Teleferik dosyasında ihaleyi alan şahıs AK Parti İl Başkan Yardımcısı.

Şu andaki kamu zararı 2,4 milyar. Bugüne kadar ihaleye dahi çağırılmadı. Ayrıca o dosyada Gökçek'e dair takipsizlik kararı var ve o günkü genel sekreterin açık ifadesi var; 'biz 250 günden bin 250 güne süreyi uzatırken Gökçek'in talimatıyla uzattık' diye ifadesi olmasına rağmen bugüne kadar ifade verilmedi. İnşallah 35 kadar dosyayla ilgili kanun yoluna başvurulması için dilekçemizi verdik onların sonuçlarını takip ediyoruz."

Özel, konuşmasında şunları kaydetmişti:

Mansur başkan iç denetim yaptırmıştı, sorumluluğunu yerine getirmişti. Oradan bir şey çıkmadı. Sayıştay geldi, denetledi. Tertemiz. Mülkiye müfettişleri aylarca araştırdı, hiçbir şey yok. Çıkan iddianamede Mansur başkanın adı yok, ne sanık, ne tanık. Ama başsavcılık bakanlıktan soruşturma izni istiyor. Neden? Devlet memurluğu kanunu. Acaba etkili soruşturma yürüttü mü diye soracak. Ama bunun üzerinde tepinen bir anlayış, bir algı yönetimi yaratmaya çalışıyorlar. Yolsuzlukları öyle tuğla gibi, briket gibi kitap olmuş Melih Gökçek, iki tane briket gibi kitap var. 97 yolsuzluk dosyası savcılığın önünde duruyor. Ankara'yı parsel parsel satana soruşturma yok. ‘Metal yorgunluğu var sende’ dediler. Ne demek metal yorgunluğu? ‘Sen görevi bırak, yerine başkası gelecek.’ Direndi biraz. Sırıttı biraz kaypak kaypak. Tehdit ettiler. ‘Gereğini yapmazsan biz yaparız.’ Buradan vicdan sahibi bütün siyasetçilere soruyorum ve milletimizi şahit tutuyorum."

Kaynak: Haber Merkezi