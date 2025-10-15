AKP'den Yeni Açıklama Geldi! 'Genel Af' Çıkacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin gündemine zaman zaman gelen ‘genel af’ tartışmalarına ilişkin AKP cephesinden bir açıklama daha geldi.

Zengin, TBMM'de Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan komisyonun çalışmalarına ilişkin, "İlk günden itibaren yaptığımız görüşmelerde hiçbir şarta bağlı görüşme olmadı. Ben DEM grubuyla da uzun yıllardır çalışıyorum. Sürecin hassasiyetinin onlar da farkındalar. Daha sonra MİT Başkanı İbrahim Bey, tüm gruplara kapalı bir oturumda sunum yaptı. Bu gelişmeler neticesinde gelinen noktada, PKK bu çağrıya cevap verdi, bir seremoniyle de silahlar bırakıldı. Bu yıl sonuna kadar heyetler çalışmaya devam edecek ve TBMM’ye bir tavsiyede bulunacaklar.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin

Silaha değenler ve değmeyenler, suç işleyenler ve işlemeyenler için ayrı ayrı öngörülen, muhtemeldir ki ceza kanununda olması gereken bazı düzenlemelerle bir yol haritası belirlenecek. Burada henüz komisyonun bize ne söyleyeceğini bilmiyoruz. Komisyonun kanaatinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta DEM’in grup toplantısında tüm ülkeyi rahatsız eden sloganlar atıldı. Başta DEM Parti olmak üzere herkesin kamuoyundaki hassasiyetleri dikkate alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Benim şahsi görüşüm, genel af düzenlemesi olmayacağını düşünüyorum. Şarta bağlı olacaktır; bir daha işlenmemesi gibi. Toptan bir af şeklinde olmayacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA