AKP'den Yeni Açıklama Geldi! 'Genel Af' Çıkacak mı?

Türkiye'de son dönemde gündeme gelen 'genel af' tartışmalarına AKP'den yeni bir açıklama geldi. AKP'li Özlem Zengin, "Genel af düzenlemesi olmayacağını düşünüyorum. Hem milletvekilleri hem ceza hukukçularıyla oturup konuyu konuşacağız. Şarta bağlı olacaktır; bir daha işlenmemesi gibi. Toptan bir af şeklinde olmayacağını tahmin ediyorum" dedi.

AKP'den Yeni Açıklama Geldi! 'Genel Af' Çıkacak mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin gündemine zaman zaman gelen ‘genel af’ tartışmalarına ilişkin AKP cephesinden bir açıklama daha geldi.

Zengin, TBMM'de Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan komisyonun çalışmalarına ilişkin, "İlk günden itibaren yaptığımız görüşmelerde hiçbir şarta bağlı görüşme olmadı. Ben DEM grubuyla da uzun yıllardır çalışıyorum. Sürecin hassasiyetinin onlar da farkındalar. Daha sonra MİT Başkanı İbrahim Bey, tüm gruplara kapalı bir oturumda sunum yaptı. Bu gelişmeler neticesinde gelinen noktada, PKK bu çağrıya cevap verdi, bir seremoniyle de silahlar bırakıldı. Bu yıl sonuna kadar heyetler çalışmaya devam edecek ve TBMM’ye bir tavsiyede bulunacaklar.

AKP'den Yeni Açıklama Geldi! 'Genel Af' Çıkacak mı? - Resim : 1
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin

Silaha değenler ve değmeyenler, suç işleyenler ve işlemeyenler için ayrı ayrı öngörülen, muhtemeldir ki ceza kanununda olması gereken bazı düzenlemelerle bir yol haritası belirlenecek. Burada henüz komisyonun bize ne söyleyeceğini bilmiyoruz. Komisyonun kanaatinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta DEM’in grup toplantısında tüm ülkeyi rahatsız eden sloganlar atıldı. Başta DEM Parti olmak üzere herkesin kamuoyundaki hassasiyetleri dikkate alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Benim şahsi görüşüm, genel af düzenlemesi olmayacağını düşünüyorum. Şarta bağlı olacaktır; bir daha işlenmemesi gibi. Toptan bir af şeklinde olmayacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basın Federasyonu’nun Anadolu Sohbetleri programında konuşan Zengin, genel af tartışmalarına ilişkin "Benim şahsi görüşüm, genel af düzenlemesi olmayacağını düşünüyorum. Hem milletvekilleri hem ceza hukukçularıyla oturup konuyu konuşacağız. Şarta bağlı olacaktır; bir daha işlenmemesi gibi. Toptan bir af şeklinde olmayacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

'Terörsüz Türkiye'de Çerçeve Belirlendi: Silah Bırakana Ceza Yok, Af Gündemde Değil'Terörsüz Türkiye'de Çerçeve Belirlendi: Silah Bırakana Ceza Yok, Af Gündemde DeğilSiyaset
Bakan Tunç Net Konuştu: Genel Af Gelecek mi?Bakan Tunç Net Konuştu: Genel Af Gelecek mi?Siyaset
MHP’li Feti Yıldız’dan Dikkat Çeken 'Kısmi Af' Çıkışı! 'Yüzlerce Kişi Arıyor' Diyerek AçıkladıMHP’li Feti Yıldız’dan Dikkat Çeken 'Kısmi Af' Çıkışı! 'Yüzlerce Kişi Arıyor' Diyerek AçıkladıSiyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
Genel af AKP Özlem Zengin
CHP Kongresi’nde Kavga! Polis Müdahale Etti CHP Kongresi Karıştı! Kavgaya Polis Müdahale Etti
Barış Alper Yılmaz Sonunda İstediğine Ulaştı! Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı: Hesabına Çuvalla Para Yatacak Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı! Çuvalla Para Yatacak
Tahliye Olunca Yurt Dışına Kaçmıştı! AKP’den İlk Ünsal Ban Açıklaması: ‘Bağımsız Yargıdan Kimse Kaçamaz’ Tahliye Olunca Yurt Dışına Kaçmıştı! AKP’den İlk Ünsal Ban Açıklaması
Taraftarlar Bu Sefer Asla Affetmeyecek! Kadro Dışı Kalan İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’nin Ezeli Düşmanına İmzayı Atıyor Fenerbahçe’nin Ezeli Düşmanına İmzayı Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Alındı! Fatih Ürek Yoğun Bakıma Alındı!
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı