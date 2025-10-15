Manisa’da Sahte İçki Operasyonu! Litrelik Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Manisa’da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak alkol operasyonunda çok miktarda sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışını önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Manisa KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli KOM Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda S.S.V. (50), M.D. (69), A.K. (62) ve B.K. (48) isimli şüphelilere ait ev, çiftlik ve araçlarda detaylı aramalar yapıldı.

LİTRELERCE KAÇAK ALKOL VE DÜZENEĞE EL KONULDU

Yapılan aramalarda 380 litre etil alkol, 500 litre fermente üzüm şırası, 168 litre ev yapımı rakı, 13 litre ev yapımı viski ve 2 adet alkol üretiminde kullanılan düzenek (kaynatma kazanı, borular, soğutma tankı ve ocak sistemi) ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte içkiler ve düzeneklere el konulurken, şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

