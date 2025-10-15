Kahramanmaraş’ta Tünelde Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kahramanmaraş’ta tünel içinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta Tünelde Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kaza, Göksun ilçesi Edebiyat Yolu Mahsuni Şerif Tüneli’nde meydana geldi. F.K. yönetimindeki 52 BK 533 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen S.S. idaresindeki 31 SY 791 plakalı tırla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Ekipler, kazada bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta sıkışan 4 yaralı ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

