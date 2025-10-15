ABD Tarihinde Bir İlk! Trump Büyük Hayal Kırıklığı Yaşadı

Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde ABD pasaportu tarihinde ilk kez geriye düştü. Geçen yıl 7’nci sırada olan ABD pasaportu bu yıl 12’nci sıraya gerileyerek Fransa, Hollanda, Belçika ve Yeni Zelanda’nın arkasında kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkede doğum yapanlara vermek için çeşitli şartlar ön gördüğü ABD pasaportu bu yıl hayal kırıklığı yaşattı.

İLK KEZ İLK 10’DAN DÜŞTÜ

Henley Pasaport Endeksi 2025 sonuçları açıklandı. Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. ABD pasaportu bu yıl ilk kez, 'ilk 10 listesinden' tamamen düştü.

BİRİNCİ ŞAŞIRTTI

Listenin zirvesinde bu yıl da Asya ülkeleri yer aldı. Singapur, 193 ülkeye vizesiz erişim hakkıyla birinci sırada yer alırken, Güney Kore 190, Japonya ise 189 ülkeye vizesiz giriş hakkıyla Singapur’u takip etti.

ABD 5 SIRA GERİLEDİ

ABD ise geçen yıl 7’nci sıradayken 2025’te 12’nci sıraya gerileyerek Fransa, Hollanda, Belçika ve Yeni Zelanda’nın gerisinde kaldı.

VİZE POLİTİKALARI SIRALAMAYI ETKİLEDİ

Uzmanlar, ABD’nin düşüşünde son dönemdeki vize düzenlemeleri ve karşılıklılık politikalarının etkili olduğunu belirtti.

Brezilya, Nisan ayında ABD vatandaşlarına vizesiz giriş hakkını kaldırırken; Çin, Almanya ve Fransa gibi ülkeler ABD’ye muafiyet tanımadı.

Papua Yeni Gine, Myanmar, Somali ve Vietnam gibi ülkelerdeki yeni uygulamalar da ABD pasaportunun gücünü zayıflattı.

ASYA YÜKSELDİ

Asya ülkelerinin listenin üst sıralarını domine etmesi, küresel seyahat özgürlüğü ve diplomatik dengelerde güç kaymasının Batı’dan Doğu’ya yöneldiğine işaret etti.

Kaynak: Haber Merkezi

