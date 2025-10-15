Eşine Şiddetten Hapis Cezası Alan Eski AKP'li Vekil 'Aile Konferansı' Verecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçmişte eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hapis cezası alan AKP 22. Dönem milletvekili Halil Ürün’ün Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kitap Günleri etkinliğinde ‘Aile Güvenliği’ konferansı vereceği ortaya çıktı.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Kitap Günleri’nin 12’ncisini 18-26 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Söz konusu etkinlikte, eşine şiddet uygulamaktan hapis cezası alan eski AKP’li Halil Ürün’ün de ‘aile’ konulu konferans vereceği öğrenildi.

Nüfus ve Aile Güvenliği konulu konferans verecek olan Ürün, 2006 yılında eşini dövdüğü için ‘kasten insan yaralamak’ suçlamasıyla 6 ay hapis cezası almıştı.

