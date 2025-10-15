Eşine Şiddetten Hapis Cezası Alan Eski AKP'li Vekil 'Aile Konferansı' Verecek

Eşine şiddetten hapis cezası alan eski AKP'li milletvekilinin Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kitap Günleri etkinliğinde ‘Aile Güvenliği' öğrenildi.

Son Güncelleme:
Eşine Şiddetten Hapis Cezası Alan Eski AKP'li Vekil 'Aile Konferansı' Verecek


Geçmişte eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hapis cezası alan AKP 22. Dönem milletvekili Halil Ürün’ün Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kitap Günleri etkinliğinde ‘Aile Güvenliği’ konferansı vereceği ortaya çıktı.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Kitap Günleri’nin 12’ncisini 18-26 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Söz konusu etkinlikte, eşine şiddet uygulamaktan hapis cezası alan eski AKP’li Halil Ürün’ün de ‘aile’ konulu konferans vereceği öğrenildi.

Nüfus ve Aile Güvenliği konulu konferans verecek olan Ürün, 2006 yılında eşini dövdüğü için ‘kasten insan yaralamak’ suçlamasıyla 6 ay hapis cezası almıştı.

Ev İçi Acil Yardım Hattı Korkunç Tabloyu Gösterdi: 1 Ayda 396 Çağrı Geldi, Yüzde 90'ı KadınEv İçi Acil Yardım Hattı Korkunç Tabloyu Gösterdi: 1 Ayda 396 Çağrı Geldi, Yüzde 90'ı KadınGüncel
Her Detayı Kan Donduran Dava! Cinsel Saldırı, Tehdit, Yaralama… Hem Eşine Hem Kızına Dehşeti YaşattıHer Detayı Kan Donduran Dava! Cinsel Saldırı, Tehdit, Yaralama… Hem Eşine Hem Kızına Dehşeti YaşattıGüncel
Bursa'da Kadına Sokak Ortasında Korkunç Şiddet! Bıçakla Saldırdı, O Anlar KameradaBursa'da Kadına Sokak Ortasında Korkunç Şiddet! Bıçakla Saldırdı, O Anlar KameradaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKP Milletvekili
Son Güncelleme:

