Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak

Yeni vergi paketiyle kira gelirlerinde istisna kalkıyor. Artık ev sahipleri 12 aylık kira gelirinin 2 aylık kısmını devlete vergi olarak ödeyecek. Yaklaşık 1,5 milyon ev sahibi 2027’den itibaren 15 bin TL civarında ek vergiyle karşılaşacak.

Hükümetin Meclis’e sunduğu yeni vergi paketiyle kira gelirlerinden alınan vergilerde önemli değişiklikler yolda. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı etki analizine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 1,5 milyon ev sahibi artık 12 aylık kira gelirinin 2 aylık kısmını vergi olarak ödeyecek.

KİRA GELİRİNDE İSTİSNA KALKIYOR

AK Parti’li milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu yasa teklifine göre, kira gelirlerinde uygulanan 47 bin TL’lik vergi istisnası kaldırılacak. Böylece, ev sahiplerinin vergi yükü yaklaşık iki katına çıkacak.

Halihazırda ev sahipleri yıllık kira gelirlerinin ortalama bir kira tutarını vergi olarak ödüyor. Ancak istisnanın kalkmasıyla bu oran iki kira bedeline kadar yükselecek.

2027’DE 22 MİLYAR LİRA EK VERGİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı teknik çalışmalara göre, düzenleme yürürlüğe girdiğinde 2027 itibarıyla 1,5 milyon ev sahibi ek vergi ödemeye başlayacak. Bakanlık hesaplamalarına göre, bu artış toplamda 22 milyar liralık ek vergi yükü anlamına geliyor. Ortalama bir ev sahibinin ödeyeceği ek tutar yaklaşık 15 bin TL olacak. Bu da bir kira bedeline denk geliyor.

KİMLER MUAF OLACAK?

Yeni düzenleme kapsamında istisna, emekli, dul ve yetim aylığı alan ev sahipleri için devam edecek. Hazine’nin verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 2 milyon ev sahibi kira geliri beyan ederken, bunların yarım milyona yakını bu gruplarda yer alıyor. Ancak kalan 1,5 milyon ev sahibi düzenlemeden olumsuz etkilenecek.

Kaynak: Sözcü

