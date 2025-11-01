Altın Düşecek mi, Yükselecek mi? İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, son dönemdeki dalgalanmaları hatırlatarak şunları söyledi: "İki haftadır bu stüdyolarda bu balonun patlayacağını izah ettik. Bu fiyatların gerileceğini, vatandaşlarımızın paniklememesi gerektiğini, işçilikli altına yöneldiğini, özellikle spekülasyon ve manipülasyonun insanları bu tarafa yönelttiğini izah ettik."

ALTININ SEYRİ NASIL OLACAK?

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüşü değerlendiren Memiş, şunları kaydetti: "Salı günü ons altın uluslararası piyasalarda 3 bin 885 dolar seviyesine kadar gerilerken, gram altın 5 bin 557 liraya kadar geriledi. Kasım ayında çok olumsuz bir tablo beklemiyorum. Hatta bir düşüş trendi 3 bin 800 dolar seviyesine kadar devam edebilir.”

KASIM AYINA DİKKAT

Yatırımcıların acele karar vermemesi gerektiğini belirten Memiş, Kasım ayına dikkat çekti: "Tekrar aşağı doğru bir trend var. Muhtemelen Kasım ayında bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. 2 hafta önce Kapalıçarşı piyasasında kuyruk olanlar altın bırakmamıştı. Şimdi 3 bin 800 dolar seviyesinde kimse altının yüzüne bakmayacak."

ALINMALI MI SATILMALI MI?

"Altın satılmalı mı?" sorusuna da yanıt veren Memiş şu ifadeleri kullandı: "Daha düşecek diyerek altınını satanlar yanlış bir hamle yapmış olur. Bence altın fiyatları bu kadar artmışken altınını satarak eve, arabaya ihtiyacı olanlar bu hamleyi uygulamışsa doğru yapmıştır. Ama yatırım amaçlı satanlar için yanlış bir hareket olur." TL bazında düşüş beklemediğini vurgulayan Memiş, şöyle devam etti: "Ben TL bazlı ev ve araba fiyatlarında gerileme beklemiyorum. Sıfır araç alanlar için iyi bir dönemdi ama ikinci elde bir düşüş beklemiyorum. Altını olanlar bu hafta için bozdurmayıp beklemeli."

PANİK UYARISI

Yatırımcılara "Panik yapmayın" çağrısında bulunan Memiş şu ifadeleri kullandı: "Panik yapmaya gerek yok. Toplumun panik yapmasına şu anda gerek yok. 2 hafta önce panik yapanlar zarar etti, şimdi kara kara düşünüyorlar. Uzun vadede üzülmesinler, yine yükseliş mutlaka olacak ama her şeyin vakti var."

Memiş son olarak Kasım ayı için beklentisini yineledi:

"Altın borcu olan vatandaşlarımızın bu Kasım ayı içerisinde beklediğim 3 bin 800 dolar seviyesi var.

Oralar test edilince yine analiz edeceğiz. Gram altın muhtemelen kısa vadede 5 bin 500 TL’ye sarkabilir. Ama Kasım ayında 3 bin 800 dolar seviyesini bekliyorum. Altın tarafında manipülasyon fiyatlamasını vatandaşlarımıza anlatıyorum, aman dikkat edin. Bir operasyon daha yapacaklar. Bu sefer ilginç bir operasyon olacak; yükseliş yönlü değil, düşüş yönlü olacak. Panik olup altınlarınızı satmayın, hatta ilave yapabiliyorsanız ilave edin."

