Trafikte Ağır Ceza Dönemi Rötarlı Başlayacak! Yasa Tasarısı Askıya Alındı

Trafik cezalarını artıran ve yeni yaptırımlar getiren “Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Teklifi” şimdilik askıya alındı. Düzenlemenin geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmesi bekleniyordu, ancak bütçe görüşmeleri nedeniyle değerlendirme ileri bir tarihe bırakıldı.

NTV’nin haberine göre, kanun teklifinin bütçe görüşmelerinin ardından yeniden gündeme alınması beklneiyor.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamalarda trafikte ciddi bir disiplin artışı hedeflediklerini belirtmişti. Bakan Yerlikaya, hız ihlali ve tehlikeli sürüş davranışlarına karşı ağır yaptırımların yolda güvenliği artıracağını ifade etmişti.

HIZ İHLALLERİNDE SIKI YAPTIRIMLAR

Tasarıya göre, özellikle okul ve hastane önlerindeki hız limitlerine dikkat çekiliyor. 30 kilometre hız sınırının olduğu alanlarda:

76 km/s hızla giden sürücülerin ehliyetleri 30 gün,

86 km/s hızla gidenlerin ehliyetleri 60 gün,

96 km/s hızla gidenlerin ehliyetleri ise 90 gün süreyle iptal edilecek.

Ayrıca, bir yıl içinde 5 kez hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

TERS YÖNDE GİDİŞE AĞIR CEZA

Yeni kanun teklifinde ters yönde gitmeye ve makas atma gibi tehlikeli sürüşlere de ciddi yaptırımlar yapılacak.

Yerleşim yerlerinde makas atmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali,

Tek yönlü yollarda ters yönde gitme 10 bin TL,

Bölünmüş yollarda ters yönde gitme 20 bin TL,

Şehir dışı otoyollarda ters yönde gitme 90 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyet iptali ile sonuçlanacak.

KONVOY VE YOL KAPAMA CEZA ARTIŞI

Düğün ve benzeri konvoylarda yol kapama eylemlerine de ağır cezalar getirilecek:

Normal yollar üzerinde yol kapama 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali,

Köprü, tünel ve viyadüklerde yapılan yol kapamalar ise 180 bin TL para cezası, 120 gün ehliyet iptali ve trafikten men cezası ile karşılanacak.

