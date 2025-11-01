İstanbul'un Ekim Enflasyonu Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un ekim ayı enflasyonu belli oldu. Ekim ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,31 olarak gerçekleşti.

2024 Ekim ayına göre 2025 Ekim ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 40,84 olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

2025 Ekim ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 17,26, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,42, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 4,05, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3,97, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 2,38, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 2,33, konut harcamaları grubunda yüzde 2,21, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,02, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,39, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,61 artış kaydedildi.

Eğitim harcamaları ve sağlık harcamaları gruplarında ise fiyat değişimi izlenmedi.

İstanbul’da 2025 Ekim ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; kış sezon ürünlerinin devreye girmesi ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde izlenen yukarı yönlü fiyat değişimleri, haberleşme harcamaları grubunda yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki yukarı yönlü fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel etkisi ile lokanta ve oteller harcama grubunda yer alan ürünlerde piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Ekim ayında en yüksek grup artışı giyim ve ayakkabı harcama grubunda (yüzde 17,26) görüldü.

Kaynak: İHA