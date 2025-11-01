36 Ürünün 22’sinde Fiyatlar Arttı, Fark Yüzde 380'i Aştı: İşte Ekimde Marketlerin Zam Şampiyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekim ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bayraktar, ekimde markette 36 ürünün 22’sinde fiyat artışı görüldüğünü söyledi. Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 382,9 ile patateste görüldüğüne dikkati çekerek şöyle devam etti:

“Patatesteki fiyat farkını yüzde 284,1 ile kuru soğan, yüzde 242,1 ile marul, yüzde 229,5 ile maydanoz takip etti. Patates 4,8 kat, kuru soğan 3,8 kat, marul 3,4 kat, maydanoz 3,3 kat fazlaya satıldı. Üreticide 5 lira 25 kuruş olan patates markette 25 lira 35 kuruşa, 4 lira 92 kuruş olan kuru soğan 18 lira 90 kuruşa, 17 lira 17 kuruş olan marul 58 lira 73 kuruşa, 5 lira 17 kuruş olan maydanoz 17 lira 2 kuruşa satıldı. Fiyatı en fazla artan ürün markette patates, üreticide kabak oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise hem markette hem de üreticide yeşil fasulye olarak gerçekleşti. Ekimde markette 36 ürünün 22’sinde fiyat artışı, 14’ünde ise fiyat azalışı görüldü."

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN

Bayraktar, markette yüzde 32,9 ile fiyatı en fazla artan ürün olan patatesi, yüzde 30,3 ile kuru soğanın, yüzde 24,4 ile domatesin, yüzde 12,2 ile yeşil soğanın takip ettiğini aktardı.

Markette fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 21,9 ile yeşil fasulye olduğuna işaret eden Bayraktar, bu üründeki fiyat düşüşünü yüzde 16,6 ile limonun, yüzde 15,7 ile sivri biberin, yüzde 8,8 ile kuru kayısının izlediğini bildirdi.

Kaynak: AA