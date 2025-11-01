Trump Paylaştı, ABD Karıştı! Beyaz Saray’ın Lüks Banyosu Olay Oldu! Altın Detaylar Dikkat Çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki “Lincoln Banyosu”nu yenilediğini duyurdu. Siyah-beyaz mermer ve altın detaylarla paylaştığı fotoğraf büyük yankı uyandırdı.

Trump Paylaştı, ABD Karıştı! Beyaz Saray’ın Lüks Banyosu Olay Oldu! Altın Detaylar Dikkat Çekti
ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Beyaz Saray’daki gösterişli banyo yenilemesiyle gündemde. Henüz birkaç hafta önce 90 bin metrekarelik dev balo salonu projesiyle eleştirilerin hedefi olan Trump, şimdi de “Lincoln Banyosu” olarak bilinen tarihi alanın restorasyonunu paylaştı.

Trump Paylaştı, ABD Karıştı! Beyaz Saray’ın Lüks Banyosu Olay Oldu! Altın Detaylar Dikkat Çekti - Resim : 1

ALTIN DETAYLAR VE MERMERLER DİKKAT ÇEKTİ

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray’daki tarihi banyonun yenilendiğini duyurdu. Paylaştığı fotoğraflarda siyah-beyaz mermer zemin, altın detaylar ve dönemin klasik tarzını yansıtan tasarım öğeleri dikkat çekti.

Trump Paylaştı, ABD Karıştı! Beyaz Saray’ın Lüks Banyosu Olay Oldu! Altın Detaylar Dikkat Çekti - Resim : 2

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Beyaz Saray’daki Lincoln Banyosu’nu yeniledim. 1940’larda Lincoln Dönemi’ne hiç uygun olmayan yeşil fayanslarla kaplanmıştı. Ben siyah-beyaz cilalı heykel mermeriyle yeniden yaptım. Bu, Lincoln dönemine çok daha uygun hatta belki orijinal mermer bile olabilir!”

HÜKÜMET KRİZİNİN ORTASINDA GELDİ

Trump Paylaştı, ABD Karıştı! Beyaz Saray’ın Lüks Banyosu Olay Oldu! Altın Detaylar Dikkat Çekti - Resim : 3

Trump’ın paylaşımı, ABD hükümetinin bir aydır kapalı olduğu bir dönemde geldi.
Milyonlarca düşük gelirli ailenin sosyal yardımlardan mahrum kaldığı, yüz binlerce federal çalışanın maaş alamadığı süreçte yapılan bu paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kullanıcılar, “ülke ekonomik krizdeyken lüks banyosuyla övünüyor” yorumlarında bulundu.
Bazı eleştirmenler ise Trump’ın bu hamlesini “duyarsızlık ve vergi israfı” olarak nitelendirdi.

Trump Paylaştı, ABD Karıştı! Beyaz Saray’ın Lüks Banyosu Olay Oldu! Altın Detaylar Dikkat Çekti - Resim : 4

90 BİN METREKARELİK BALO SALONU DA GÜNDEM OLMUŞTU

Trump daha önce de Beyaz Saray’a yaptırdığı 90 bin metrekarelik balo salonu projesi nedeniyle tepki çekmişti. Demokrat Partili siyasetçiler, projenin maliyetini “kamu kaynaklarının israfı” olarak değerlendirirken, Trump “resmi davetler için gerekli” olduğunu savunmuştu.

Tüm eleştirilere rağmen Trump, yaptığı değişikliklerin “Beyaz Saray tarihine yakışır dokunuşlar” olduğunu söyleyerek kendini savundu.

Kaynak: Haber Merkezi

