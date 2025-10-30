ABD-Çin Hattında Yeni Dönem mi? Trump-Şi Zirvesinde 'Anlaşma' Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Busan’daki Gimhae Hava Üssü’nde yaklaşık 1 saat 40 dakika süren ikili görüşme yaptı. Bu temas, Trump’ın göreve dönüşünden bu yana iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

Busan’daki buluşmada iki liderin yanında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD'nin Pekin Büyükelçisi David Perdue; Çin tarafından ise Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Cıng Şancie ve Ticaret Bakanı Vang Vıntao yer aldı.

Masada gümrük vergileri, yapay zeka çipleri ve ihracat kontrolleri, nadir toprak elementleri tedariki, fentanil üretiminde kullanılan kimyasal girdiler ve tarım ürünleri ticareti gibi başlıklar yer aldı.

'PEK ÇOK KONUDA ANLAŞTIK'

Görüşmenin basına açık bölümünde Şi Cinping, iki ülkenin 'dost ve ortak' olması gerektiğini, farklı ulusal koşullar nedeniyle zaman zaman sürtüşmelerin 'normal' olduğunu söyledi; iki liderin ilişkileri 'doğru rotada' tutmakla sorumlu olduğunu vurguladı.

Trump ise Şi’yi 'büyük bir ülkenin büyük lideri' olarak niteleyerek “Zaten pek çok konuda anlaştık, birkaç konuda daha anlaşacağız. Uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.

Trump Busan’dan ayrılarak Washington’a hareket etti, Şi Cinping ise ertesi gün başlayacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesi için Gyeongju’ya geçti.

TARİFEYİ YÜZDE 10'A DÜŞÜRDÜ

Trump, Çin Devlet Bakanı Şi ile Güney Kore’de yaptıkları görüşmenin ardından uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Birçok konuda hemfikiriz. Büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri hemen, hemen satın alınacak. Dikkat ettiyseniz Başkan Şi, dün Çin'in buna başlamasına izin verdi. Çin'in çok büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer ürünler satın almaya başlamasını takdir ettim. Bu çok hoş bir jestti. Ve bunun gibi birçok şey" dedi.

Trump, görüşmede, fentanil ve öncül maddelerinin kontrolü konusunda Çin tarafının sıkı çalışmayı taahhüt ettiğini, bu yüzden ABD’nin bu gerekçeyle Çin’e getirdiği yüzde 20 ek tarifeyi, yüzde 10’a düşürdüğünü açıkladı.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Görüşme sonrası nadir toprak elementleri konusunda "hiçbir engelin kalmadığını" dile getiren Trump, "Sanırım bunun sadece ABD'de değil, dünya çapında bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani nadir toprak elementleri üretmeye ve diğer ülkelerden gördüğünüz gibi nadir toprak elementleri ve diğer her şeyi satın almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Trump, Çin ile tarifeler konusunda çok yakında bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını, arada çok fazla engelin kalmadığını, yıl sonuna kadar müzakerelerin süreceğini ve kalıcı bir anlaşmaya varmayı umduklarını belirtti.

Kaynak: AA