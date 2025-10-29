ABD'den Maduro'yu Kaçırma Planı! Her Şey Biden Döneminde Başlamış: Gizli Mesajlar Ortaya Çıktı

ABD Başkanı Trump, bir süre önce CIA'ye Venezuela'da gizli operasyon yetkisi verdi. Amerikan basınına göre ise aslında ABD, Biden döneminde Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmak için bir plan yaptı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı bir ajanın, Maduro'nun özel pilotunu 16 ay boyunca kendi taraflarına çekmeye çalıştığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce CIA'ye Venezuela'da gizli operasyon yetkisi verdi. Associated Press'in (AP) haberine göre ise aslında ABD, Biden döneminde Maduro'yu yakalamak için bir plan yaptı. Hedef Maduro’nun baş pilotunu taraf değiştirmeye ikna etmek ve Venezuela liderinin uçağını Amerikan güçlerinin müdahale edebileceği bir noktaya yönlendirmekti.

ABD'li federal ajan Edwin Lopez'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun özel pilotunu kendi taraflarına çekerek Venezuelalı lideri kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edildi. Nefes'in AP'den aktardığı habere göre Lopez tam 16 ay boyunca Venezuelalı pilot Bitnes Villegas'ı ikna etmeye çalıştı ancak başarısız oldu.

HER ŞEY BIDEN DÖNEMİNDE BAŞLADI

Habere göre her şey, Joe Biden'ın başkan olduğu 24 Nisan 2024'te Dominik Cumhuriyeti'ndeki ABD Büyükelçiliği'ne gelen bir ihbarla başladı. İhbarcı, Maduro'ya ait iki özel jetin Dominik'te bakımda olduğunu bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı deneyimli bir ajan olan ve o sıralarda Dominik'teki büyükelçilikte ataşelik görevinde bulunan Lopez, jetleri takip ederek Maduro'nun beş pilotunun adada olduğunu öğrendi. Bunlardan biri de Maduro'nun baş pilotu General Bitner Villegas'tı.

ABD'den Maduro'yu Kaçırma Planı! Her Şey Biden Döneminde Başlamış: Gizli Mesajlar Ortaya Çıktı - Resim : 1

'MADURO'YU GİZLİCE...'

Lopez, Dominikli yetkililerin izniyle pilotları sorguladı. En sonunda da Villegas'ı küçük bir odaya çağırdı, sohbet havasında başlayan kısa görüşmenin kısa sürede casusluk teklifine dönüştüğü iddia ediliyor. İddiaya göre ajan, pilota "Maduro'yu gizlice ABD'nin kontrolündeki bir bölgeye indir. Biz de seni zengin edelim, halk kahramanı olursun" dedi. Villegas teklife yanıt vermese de Lopez'e cep telefonu numarasını verdi.

16 AY BOYUNCA MESAJLAŞTILAR

Lopez emekli olduktan sonra da pilotla irtibatını sürdürdü. WhatsApp ve Telegram üzerinden gizlice mesajlaştıklarını yazan AP, hatta Lopez'in Trump yönetiminin Maduro'nun başına koyduğu 50 milyon dolarlık ödülü hatırlatarak pilotu teşvik etmeye çalıştığını aktardı.

Ancak Villegas'tan hiçbir yanıt gelmedi. AP'nin haberine göre pilot en sonunda Lopez'i "korkak" diye niteleyip "Biz Venezuelalılar hain değiliz" diyerek numarasını engelledi.

CIA'YE OPERASYON YETKİSİ

Trump'ın ikinci döneminde Maduro yönetimine yönelik baskılar arttı. Karayipler'e binlerce asker, helikopter ve savaş gemisi konuşlandırıldı. ABD yönetimi bunu "uyuşturucuyla mücadele" olarak nitelese de Venezuela yönetimi bunun "hükümeti devirme" amacı taşıdığını söylüyor.

ABD'li lider kısa süre önce istihbarat teşkilatı CIA'ye Venezuela içinde gizli operasyon yetkisi verildiğini itiraf etti.

Kaynak: Nefes Gazetesi

