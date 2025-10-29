Türkiye’den İsrail’e 'Ateşkes' Uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ateşkesi açık biçimde ihlal ettiğini belirterek sert tepki gösterdi. Açıklamada, İsrail’e 'barışı tehlikeye atan eylemlerden kaçınma' çağrısı yapıldı.

Türkiye’den İsrail’e 'Ateşkes' Uyarısı!
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği yeni hava saldırılarının ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan sert bir açıklama geldi. Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz. Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına düzenlediği bombardımanlarda 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bombardıman bölgeleri, ateşkes kapsamında İsrail güçlerinin çekildiği 'Sarı Hat' sınırının ilerisinde yer alıyor. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, 'Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği' gerekçesiyle orduya 'şiddetli saldırı' talimatı verdiği belirtilmişti. Öte yandan Hamas, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduklarını yineleyerek, İsrail’in saldırı gerekçesini reddetti.

