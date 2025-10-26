Netanyahu'dan 'Gazze Gücü' Resti! 'Biz Karar Vereceğiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan uluslararası güçlerle ilgili konuştu. Haftalık kabine toplantısı öncesinde konuşan Netanyahu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes planının ardından gündeme gelen Gazze Görev Gücü hakkında "Hangi ülkelerin kabul edilemez olduğuna biz karar vereceğiz" dedi. Netanyahu, ABD yönetiminin de bu konuda aynı tavrı benimsediğini ve Tel Aviv’e yapılan son ziyaretlerde bu durumun açıkça dile getirildiğini ileri sürdü.

'KENDİ BAŞIMIZA SAVUNACAĞIZ'

İsrail’in bağımsız bir devlet olduğunu savunan Netanyahu, "ABD'nin bizi yönettiği yönündeki iddialar gülünç. Kendimizi kendi başımıza savunacağız, kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

9 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da yürütülen müzakerelerde Hamas ve İsrail’in Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamış, anlaşma ertesi gün yürürlüğe girmişti. Ancak ateşkese rağmen, İsrail ordusu çeşitli gerekçelerle Gazze’deki saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA