Netanyahu'dan 'Gazze Gücü' Resti! 'Biz Karar Vereceğiz'

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye konuşlandırılacak uluslararası güçlere ilişkin, "Hangi ülkelerin kabul edilemez olduğuna biz karar vereceğiz" dedi. Netanyahu, ABD’nin de bu tutumu benimsediğini öne sürdü.

Netanyahu'dan 'Gazze Gücü' Resti! 'Biz Karar Vereceğiz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan uluslararası güçlerle ilgili konuştu. Haftalık kabine toplantısı öncesinde konuşan Netanyahu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes planının ardından gündeme gelen Gazze Görev Gücü hakkında "Hangi ülkelerin kabul edilemez olduğuna biz karar vereceğiz" dedi. Netanyahu, ABD yönetiminin de bu konuda aynı tavrı benimsediğini ve Tel Aviv’e yapılan son ziyaretlerde bu durumun açıkça dile getirildiğini ileri sürdü.

'KENDİ BAŞIMIZA SAVUNACAĞIZ'

İsrail’in bağımsız bir devlet olduğunu savunan Netanyahu, "ABD'nin bizi yönettiği yönündeki iddialar gülünç. Kendimizi kendi başımıza savunacağız, kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

9 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da yürütülen müzakerelerde Hamas ve İsrail’in Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamış, anlaşma ertesi gün yürürlüğe girmişti. Ancak ateşkese rağmen, İsrail ordusu çeşitli gerekçelerle Gazze’deki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Mahkemesi'nden Tarihi Karar: İsrail Soykırım Uyguluyor, Batı Destekliyor!Gazze Mahkemesi'nden Tarihi Karar: İsrail Soykırım Uyguluyor, Batı Destekliyor!Dünya

Trump'tan Flaş Gazze Açıklaması! 'Gerçek Barış Geliyor'Trump'tan Flaş Gazze Açıklaması! 'Gerçek Barış Geliyor'Dünya

ABD ve İsrail’den Ortak Gazze Mesajı! 'Barış Anlaşması...'ABD ve İsrail’den Ortak Gazze Mesajı! 'Barış Anlaşması...'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Binyamin Netanyahu Gazze
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Gazze Mahkemesi'nden Tarihi Karar: İsrail Soykırım Uyguluyor, Batı Destekliyor! İsrail Soykırım Uyguluyor, Batı Destekliyor!
Ünlü Şarkıcı Nelly Furtado, Sosyal Medya Linci Sonrası Müziği Bıraktı Ünlü Şarkıcı Sosyal Medya Linci Sonrası Müziği Bıraktı
ÇOK OKUNANLAR
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Terör Örgütü PKK'dan 'Türkiye' Açıklaması: ‘Tüm Güçlerimizi Çekiyoruz’ 'Türkiye'den Tamamen Çekiliyoruz'
Ticaret Gerilimi Hafifliyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma Gerilimi Azalıyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma
Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti
Özel Hastanede Kan Donduran İddia! 'Doğumda Doktorun Elinden Kayıp Düşen Bebek Öldü' 'Doğumda Doktorun Elinden Kayıp Düşen Bebek Öldü'