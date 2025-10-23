ABD ve İsrail’den Ortak Gazze Mesajı! 'Barış Anlaşması...'

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kudüs’te yaptıkları görüşmede Gazze barış sürecinin ikinci aşamaya geçmesi gerektiğini vurguladı. Herzog, "Barışın getirdiği ızdırap, savaşınkinden iyidir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İsrail’de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Batı Kudüs’te bir araya geldi. Bu görüşme mevcut ateşkesin bozulduğu ve İsrail'in yeniden ağır saldırıya geçtiği sürecin gölgesinde yapıldı. Görüşme sonrası ortak açıklamada iki lider, Gazze barış anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamaya geçmesi için çalıştıklarını duyurdu.

'BARIŞ İÇİN BURADAYIZ'

Vance, "Barış hakkında konuşmak için buradayız. Bu sürecin devam etmesini, ikinci ve üçüncü aşamalara başarıyla geçilmesini istiyoruz" dedi. Vance, bölge barışının ABD’nin çıkarına olduğunu belirterek, "Bölge ülkeleriyle bu hedef için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

HERZOG'DAN DİKKAT ÇEKEN BARIŞ MESAJI

Herzog ise konuşmasında 1995’te suikasta uğrayan eski Başbakan İzak Rabin’e atıfta bulundu. Rabin’in barış arayışı uğruna yaşamını yitirdiğini hatırlatan Herzog, "Barışın getirdiği ızdıraplar, savaşın getirdiği ızdıraplardan çok daha iyidir" dedi. Herzog ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a çabalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

