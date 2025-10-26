Ünlü Şarkıcı Nelly Furtado, Sosyal Medya Linci Sonrası Müziği Bıraktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Nelly Furtado, son dönemdeki konser görüntüleri nedeniyle sosyal medyada hedef haline gelmiş, aldığı kilolar ve fiziksel değişimi üzerinden ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bu süreçte sürekli olarak aşağılayıcı yorumlarla karşılaşan sanatçı, sonunda sessizliğini bozdu.

‘WHOA NELLY’NİN 25. YILINA DUYGUSAL VEDA

Müzik kariyerine damgasını vuran ilk albümü Whoa Nelly!’nin 25. yılını kutlayan Furtado, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "25 yıl sonra müziğim yepyeni bir hayran kitlesine ulaştı ve bundan çok mutluyum" diyen sanatçı, 2000 yılında çekilmiş gençlik fotoğrafı ile geçtiğimiz yaz Berlin’deki bir konserinde çekilen yeni bir kareyi yan yana paylaştı.

Nelly Furtado

‘UZAKLAŞMAYA KARAR VERDİM’

Sahneye geri dönmenin keyifli olduğunu belirten 46 yaşındaki şarkıcı, artık müzik kariyerine ara verme kararı aldığını duyurdu. Furtado, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tüm bunların yanı sıra, öngörülebilir gelecek için performanstan uzaklaşmaya ve hayatımın bu yeni aşamasına daha uygun olacağını düşündüğüm diğer yaratıcı ve kişisel çabalara yönelmeye karar verdim”

Nelly Furtado

‘HER ZAMAN BİR ŞARKI YAZARI OLARAK KALACAĞIM’

Şarkıcılık kariyerinin kendisine büyük mutluluk verdiğini belirten Furtado, müziği her zaman bir hobi olarak gördüğünü söyledi. Sanatçı, sahneleri bıraksa da üretmeye devam edeceğini söyledi.

HAYRANLARINDAN DUYGUSAL MESAJLAR

Furtado, açıklamasının sonunda hayranlarına teşekkür ederek, " Müziğimi dinleyen, benimle heyecanlanan ve konserlerime katılan herkese sonsuz minnettarım" sözleriyle veda etti.

Hayranları ise bu paylaşıma duygusal yorumlar yaparak sanatçının müziği bırakmamasını istedi.

