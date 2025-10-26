Trump'tan Flaş Gazze Açıklaması! 'Gerçek Barış Geliyor'

ABD Başkanı Trump, Gazze Görev Gücü’nün kısa süre içinde hazır olacağını açıkladı. Türkiye ve Katar dahil birçok ülkenin barış sürecine katıldığını belirten Trump, “Ortadoğu’da gerçek barış geliyor” dedi.

Son Güncelleme:
Trump'tan Flaş Gazze Açıklaması! 'Gerçek Barış Geliyor'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, güvenliği sağlamak ve insani yardımların koordinasyonunu yürütmek üzere planlanan Gazze Görev Gücü hakkında konuştu. Trump, görevin yakında hazır olacağını açıkladı. Air Force One’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Trump, "Gazze’de kalıcı barışın sağlanması gerekiyor" dedi. ABD Başkanı, Katar’ın gerektiğinde Gazze’ye barış gücü askerleri göndereceğini de duyurdu.

'TÜRKİYE DE SÜRECE DAHİL'

Trump ayrıca, görev gücünün lider kadrosunun belirlendiğini ve çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtti: "Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD’nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar. Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye de bu sürece dahil. Endonezya’da, Ürdün de, Mısır da Bölgeden biraz daha uzakta ve olaya pek yakın olmayan ülkeler de bulunuyor. Herkes bu sürece dahil."

HAMAS'A GÖZDAĞI

ABD Başkanı Trump, basın mensuplarının barışın kalıcı olup olmayacağına ilişkin sorularını, "Ben bunun kalıcı olacağına inanıyorum. Eğer kalıcı olmazsa bunun sorumlusu Hamas olacaktır. Hızlı bir şekilde Hamas’ın çaresine bakmak da zor olmayacaktır. Bunun Hamas için de kalıcı olmasını umuyorum çünkü bize bunun için söz vermişlerdi. Eğer kalıcı olmazsa çok büyük bir sorunla karşılaşacaklar" şeklinde yanıtladı.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz günlerde iptal edildiği açıklanan görüşmesine ilişkin soruları da cevapladı. Trump, "Rusya’nın Putin'le görüşmeyi yeniden düşünmeniz için ne yapması gerekecek" sorusuna, "Bir anlaşmaya varacağımızdan emin olmam lazım, vaktimi harcamak istemiyorum. Putin’le her zaman harika ilişkilerim oldu ancak son durumlar beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu konuyu Ortadoğu’daki barıştan önce çözebileceğimizi düşünüyordum" dedi.

ABD'den İsrail'e Sert Uyarı: Gerilim Tırmanıyor! 'Trump Onu Mahveder' RestiABD'den İsrail'e Sert Uyarı: Gerilim Tırmanıyor! 'Trump Onu Mahveder' RestiDünya

Ukrayna İçin Barış Sinyali... Rusya'dan Çarpıcı Açıklama!Ukrayna İçin Barış Sinyali... Rusya'dan Çarpıcı Açıklama!Dünya

Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına HazırlanıyorDonald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına HazırlanıyorDünya

Kaynak: tv100

Etiketler
Gazze Donald Trump
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İtalya'da Şaşırtan Keşif! Su Altında Bronz Çağı Köyü... İtalya'da Şaşırtan Keşif! Su Altında Bronz Çağı Köyü...
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
İsrail'e Baskı Sonuç Verdi! Mısır Ekipleri Gazze’ye Giriyor İsrail'e Baskı Sonuç Verdi! Mısır Ekipleri Gazze’ye Giriyor
ÇOK OKUNANLAR
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Trump'tan Flaş Gazze Açıklaması! 'Gerçek Barış Geliyor' Trump'tan Flaş Gazze Açıklaması! 'Gerçek Barış Geliyor'
112’yi Aradı, Yardım İstedi… Emekli Astsubay Ölü Bulundu 112’yi Aradı, Yardım İstedi… Emekli Astsubay Ölü Bulundu
CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı
Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak