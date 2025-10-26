Gazze Mahkemesi'nden Tarihi Karar: İsrail Soykırım Uyguluyor, Batı Destekliyor!

İstanbul’da toplanan uluslararası Vicdan Jürisi, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini 'soykırım' olarak tanımladı. Kararda, ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin silah, istihbarat ve ekonomik ilişkiler yoluyla bu suçlara 'ortak' olduğuna dikkat çekildi.

Son Güncelleme:
Gazze Mahkemesi'nden Tarihi Karar: İsrail Soykırım Uyguluyor, Batı Destekliyor!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze’deki eylemlerini incelemek üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi (Vicdan Jürisi), bugün düzenlenen oturumda nihai kararını açıkladı. Jüri, kararında İsrail’in Gazze halkına soykırım uyguladığı yönünde sert ifadeler kullandı ve bazı dış aktörlerin bu eylemlere çeşitli şekillerde işbirliği ettiğini tespit etti. Kararda, "İsrail, kökleri siyonizmin üstünlükçü ideolojisine dayanan, geniş bir apartheid rejimi içinde Gazze halkına soykırım uyguluyor" denildi.

BATI'NIN DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Batılı hükümetlerin (özellikle ABD’nin) diplomatik koruma, silah, istihbarat, askeri yardım ve ekonomik ilişkiler yoluyla İsrail’in eylemlerine dolaylı veya doğrudan katkıda bulunduğu belirtildi. Mahkeme, bulgularını Soykırım Sözleşmesi, insan hakları sözleşmeleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü ve uluslararası hukukun genel ilkelerine dayandırdığını; aynı zamanda vicdani gerekçelerle hareket ettiğini vurguladı.

Gazze Mahkemesi'nden Tarihi Karar: İsrail Soykırım Uyguluyor, Batı Destekliyor! - Resim : 1


KASITLI EYLEMLER SIRALANDI

Jüri, İsrail tarafından Gazze’de sistematik ve kasıtlı olduğu belirtilen uygulamaları başlıklar halinde şöyle sıraladı:

  • Gıda ve suyun kasıtlı reddi ile açlık ve kıtlık yaratma.
  • Konutların, altyapının (elektrik, su, sanitasyon) ve kamu/sağlık/eğitim tesislerinin sistematik yok edilmesi.
  • Çevresel yıkım yoluyla yaşam koşullarının uzun dönemli tahribi.
  • Üreme sağlığına yönelik engellemeler.
  • Akademik yaşamın hedef alınması ve gazetecilere yönelik saldırılar.
  • İşkence, cinsel şiddet, kayıplar, zorla yerinden etmeler ve siyasi liderlerin hedef alınması.

Jüri, bu eylemlerin 'savaşın yan etkisi' değil, toplu cezalandırma ve soykırım amaçlı araçlar olduğuna hükmetti.

ATILMASI GEREKEN ACİL ADIMLAR

Gazze Mahkemesi, bildirgesinde resmi bir mahkeme veya devletlerarası bağlayıcı yargı organı olmadığını vurguladı. Amacının siyasi-sivil toplum temelli bir belge ve kanıt arşivi üretmek olduğu belirtildi. Buna karşın jüri, şu çağrılarda bulundu:

  • İsrail’in ve suç ortaklarının en geniş ölçüde hesaplandırılması.
  • İsrail’in uluslararası organizasyonlardaki bazı haklarının askıya alınması.
  • BM Genel Kurulu’nun kolektif önlemler alınması teklifleri.
  • Hukuki, siyasi, ekonomik, akademik ve kültürel alanlarda koordineli küresel bir hareket örgütlenmesi.
Trump'tan Flaş Gazze Açıklaması! 'Gerçek Barış Geliyor'Trump'tan Flaş Gazze Açıklaması! 'Gerçek Barış Geliyor'Dünya

ABD ve İsrail’den Ortak Gazze Mesajı! 'Barış Anlaşması...'ABD ve İsrail’den Ortak Gazze Mesajı! 'Barış Anlaşması...'Dünya

Gazze'de Yine Katliam! Netanyahu Saldırdı, Trump 'Ateşkes Yürürlükte' DediGazze'de Yine Katliam! Netanyahu Saldırdı, Trump 'Ateşkes Yürürlükte' DediDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
88 Milyon Euroluk Louvre Soygununda 2 Gözaltı, Kalan Mücevherler İçin Flaş Karar 88 Milyon Euroluk Louvre Soygununda 2 Gözaltı, Kalan Mücevherler İçin Flaş Karar
Ünlü Şarkıcı Nelly Furtado, Sosyal Medya Linci Sonrası Müziği Bıraktı Ünlü Şarkıcı Sosyal Medya Linci Sonrası Müziği Bıraktı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Terör Örgütü PKK'dan 'Türkiye' Açıklaması: ‘Tüm Güçlerimizi Çekiyoruz’ 'Türkiye'den Tamamen Çekiliyoruz'
Ticaret Gerilimi Hafifliyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma Gerilimi Azalıyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma
Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti
Özel Hastanede Kan Donduran İddia! 'Doğumda Doktorun Elinden Kayıp Düşen Bebek Öldü' 'Doğumda Doktorun Elinden Kayıp Düşen Bebek Öldü'