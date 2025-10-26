Gazze Mahkemesi'nden Tarihi Karar: İsrail Soykırım Uyguluyor, Batı Destekliyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze’deki eylemlerini incelemek üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi (Vicdan Jürisi), bugün düzenlenen oturumda nihai kararını açıkladı. Jüri, kararında İsrail’in Gazze halkına soykırım uyguladığı yönünde sert ifadeler kullandı ve bazı dış aktörlerin bu eylemlere çeşitli şekillerde işbirliği ettiğini tespit etti. Kararda, "İsrail, kökleri siyonizmin üstünlükçü ideolojisine dayanan, geniş bir apartheid rejimi içinde Gazze halkına soykırım uyguluyor" denildi.

BATI'NIN DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Batılı hükümetlerin (özellikle ABD’nin) diplomatik koruma, silah, istihbarat, askeri yardım ve ekonomik ilişkiler yoluyla İsrail’in eylemlerine dolaylı veya doğrudan katkıda bulunduğu belirtildi. Mahkeme, bulgularını Soykırım Sözleşmesi, insan hakları sözleşmeleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü ve uluslararası hukukun genel ilkelerine dayandırdığını; aynı zamanda vicdani gerekçelerle hareket ettiğini vurguladı.



KASITLI EYLEMLER SIRALANDI

Jüri, İsrail tarafından Gazze’de sistematik ve kasıtlı olduğu belirtilen uygulamaları başlıklar halinde şöyle sıraladı:

Gıda ve suyun kasıtlı reddi ile açlık ve kıtlık yaratma.

Konutların, altyapının (elektrik, su, sanitasyon) ve kamu/sağlık/eğitim tesislerinin sistematik yok edilmesi.

Çevresel yıkım yoluyla yaşam koşullarının uzun dönemli tahribi.

Üreme sağlığına yönelik engellemeler.

Akademik yaşamın hedef alınması ve gazetecilere yönelik saldırılar.

İşkence, cinsel şiddet, kayıplar, zorla yerinden etmeler ve siyasi liderlerin hedef alınması.

Jüri, bu eylemlerin 'savaşın yan etkisi' değil, toplu cezalandırma ve soykırım amaçlı araçlar olduğuna hükmetti.

ATILMASI GEREKEN ACİL ADIMLAR

Gazze Mahkemesi, bildirgesinde resmi bir mahkeme veya devletlerarası bağlayıcı yargı organı olmadığını vurguladı. Amacının siyasi-sivil toplum temelli bir belge ve kanıt arşivi üretmek olduğu belirtildi. Buna karşın jüri, şu çağrılarda bulundu:

İsrail’in ve suç ortaklarının en geniş ölçüde hesaplandırılması.

İsrail’in uluslararası organizasyonlardaki bazı haklarının askıya alınması.

BM Genel Kurulu’nun kolektif önlemler alınması teklifleri.

Hukuki, siyasi, ekonomik, akademik ve kültürel alanlarda koordineli küresel bir hareket örgütlenmesi.

Kaynak: AA