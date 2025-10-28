Trump’ın Barış Planı Sarsılıyor! Netanyahu'dan Şok Talimat, Hamas'tan Sert Yanıt!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze için orduya "Derhal güçlü saldırılar başlatın" talimatı verdi. Hamas'tan talimata tepki gelirken, Trump yönetiminin Netanyahu'yu uyardığı bildirildi.

İsrail ile Gazze arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde varılan kırılgan ateşkes anlaşması çöküyor. Reuters, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun orduya "Gazze’ye şiddetli saldırılar başlatın" talimatı verdiğini bildirdi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, hükümet, Gazze’deki ateşkes hattının bir parçası olan 'Sarı Hat' bölgesini genişletme kararı aldı. Bu bölge, İsrail ordusunun çekilmesine rağmen varlığını sürdürdüğü bir tampon hat olarak biliniyor.

ABD İLE YAKIN TEMAS

İsrailli bir yetkili, Netanyahu’nun ABD’li yetkililerle koordinasyon halinde hareket ettiğini, hatta Asya turunda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'la doğrudan temasa geçmeye çalıştığını aktardı.
Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail askerlerine yönelik saldırı iddiası üzerine, Netanyahu’nun ordudan saldırıların yeniden başlatılmasını istediği belirtildi.

ACİL GÜVENLİK ZİRVESİ

Kararın ardından Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, esirlerin iadesinden sorumlu komutan Nitzan Alon ve Şin-Bet (İsrail iç istihbaratı) Direktörü David Zini ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla Gazze’ye yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlatıldı. İsrail basını, ordunun Refah kentine yoğun bombardıman düzenlediğini bildirdi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ortasında, Hamas’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’nin güneyindeki bir tünelde bir İsrailli esirin cesedinin çıkarıldığını, ancak İsrail’in saldırıları nedeniyle bugün planlanan teslimatın askıya alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İsrail’in ateşkesi ihlal ederek saldırı başlatması, rehinelerin cesetlerine ulaşma çalışmalarını engellemektedir. Bu nedenle teslimat ertelenmiştir."

ABD'DEN NETANYAHU'YA UYARI

ABD merkezli Axios sitesine konuşan bir Amerikalı yetkili, Trump yönetiminin, Netanyahu’ya 'ateşkesi tamamen bitirecek adımlardan kaçınması' yönünde uyarıda bulunduğunu belirtti. Aynı kaynak, Hamas’ın İsrailli ölü esirleri teslimindeki gecikmenin 'ateşkesin açık ihlali' olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Reuters, AA

Gazze İsrail Hamas
