Anlaşma Sağlandı! Türkiye 44 Eurofighter Alacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından iki lider, anlaşmayı imzalamak üzere kameraların karşısına geçti.

ANLAŞMA DUYURULDU

İmza töreni sonrası ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşik Krallık’la ticaret hacmimizi ilk etapta 30, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız. Ekonomik ilişkileri güçlendirme konusunda kararlıyız. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı" dedi. Erdoğan ayrıca, "Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin İngiltere’den 20, Katar’dan 12, Umman’dan 12 Eurofighter tedarik edeceğini, uçakların önümüzdeki yılın başında Türkiye’ye gelmesinin beklendiğini açıkladı.

STARMER'DEN 'İŞBİRLİĞİ DERİNLEŞECEK' MESAJI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "Stratejik bir ortaklığı, ilk İngiltere-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini duyuruyoruz. Bu, NATO’daki güvenliği derinleştirecek, savunma sanayisindeki işbirliğini artıracak" dedi.

