Anlaşma Sağlandı! Türkiye 44 Eurofighter Alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara’daki görüşmenin ardından Eurofighter Typhoon savaş uçakları için işbirliği anlaşması imzaladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 44 Eurofighter uçağı alacağını, açıkladı.

Son Güncelleme:
Anlaşma Sağlandı! Türkiye 44 Eurofighter Alacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından iki lider, anlaşmayı imzalamak üzere kameraların karşısına geçti.

ANLAŞMA DUYURULDU

İmza töreni sonrası ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşik Krallık’la ticaret hacmimizi ilk etapta 30, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız. Ekonomik ilişkileri güçlendirme konusunda kararlıyız. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı" dedi. Erdoğan ayrıca, "Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin İngiltere’den 20, Katar’dan 12, Umman’dan 12 Eurofighter tedarik edeceğini, uçakların önümüzdeki yılın başında Türkiye’ye gelmesinin beklendiğini açıkladı.

STARMER'DEN 'İŞBİRLİĞİ DERİNLEŞECEK' MESAJI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "Stratejik bir ortaklığı, ilk İngiltere-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini duyuruyoruz. Bu, NATO’daki güvenliği derinleştirecek, savunma sanayisindeki işbirliğini artıracak" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Külliye'de Kritik Buluşma! Ana Gündem Eurofighter Külliye'de Kritik Buluşma! Ana Gündem Eurofighter
Karayipler Beşik Gibi Sallanıyor! Bölge Diken Üstünde Karayipler Beşik Gibi Sallanıyor! Bölge Diken Üstünde
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!' Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!'
Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı
Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi
Karadağ’ın ‘Vize’ Kararı Sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk Açıklama Vizesiz Geçiş Hakkı Askıya Alındı... Dışişleri'nden Açıklama Geldi
Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Tanıttı! Polisin Yeni Gözü Devrede! Trafikte Artık Her Şey Kaydedilecek Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Tanıttı! Polisin Yeni Gözü Devrede! Trafikte Artık Her Şey Kaydedilecek