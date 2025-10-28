Beyaz Saray Açıkladı! Japonya'dan Flaş 'Trump' Hamlesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, Trump ile Takaichi’nin bugün Tokyo’da gerçekleştirdiği görüşmede ekonomi ve güvenlik konularının ele alındığını belirtti.

Sözcü, Japon liderin görüşme sırasında Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstereceğini ifade etti. Japon medyası da Takaichi’nin bu yöndeki niyetini doğrularken, konuya ilişkin resmi bir açıklamanın henüz yapılmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA