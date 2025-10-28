Beyaz Saray Açıkladı! Japonya'dan Flaş 'Trump' Hamlesi
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin ABD Başkanı Donald Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermeyi planladığını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, Trump ile Takaichi’nin bugün Tokyo’da gerçekleştirdiği görüşmede ekonomi ve güvenlik konularının ele alındığını belirtti.
Sözcü, Japon liderin görüşme sırasında Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstereceğini ifade etti. Japon medyası da Takaichi’nin bu yöndeki niyetini doğrularken, konuya ilişkin resmi bir açıklamanın henüz yapılmadığı bildirildi.
