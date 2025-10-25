ABD'den İsrail'e Sert Uyarı: Gerilim Tırmanıyor! 'Trump Onu Mahveder' Resti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İsrail arasında Batı Şeria’nın ilhakı konusunda başlayan gerilim giderek derinleşiyor. İsrail medyasına konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Yetkili, “Netanyahu Gazze anlaşmasını mahvederse, Trump da onu mahveder” diyerek iki ülke arasındaki güven krizini açıkça dile getirdi.

ABD’DEN SERT MESAJ: “TRUMP ONU MAHVEDER”

ABD’nin arabuluculuğunda Gazze’de Hamas ile imzalanan barış anlaşması, Washington tarafından Ortadoğu’da “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak görülüyor. Ancak İsrail parlamentosunda Batı Şeria’nın ilhakını onaylayan karar, iki ülke ilişkilerini krize sürükledi. ABD’li bir yetkili, Başkan Yardımcısı JD Vance’in Tel Aviv ziyareti sırasında yaşanan olaylardan rahatsızlık duyduklarını belirterek, “Netanyahu ince bir çizgide yürüyor. Eğer anlaşmayı bozarsa Trump onu da bitirir” ifadelerini kullandı.

İSRAİL KABİNESİNDE BÜYÜK GERGİNLİK

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yıllardır cezaevinde bulunan Filistinli lider Mervan Barguti hakkında “yakında karar vereceğiz” sözleri, İsrail hükümetinde krize neden oldu. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Barguti’nin serbest bırakılmayacağını açıkladı. Toplantıda gerginlik artarken, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, “Trump, Barguti’nin kim olduğunu bile bilmiyor” diyerek tartışmanın büyümesine yol açtı.

WASHINGTON’DAN ASKERİ ÇEKİLME BASKISI

İsrail merkezli Ynet sitesine göre, ABD’nin tepkisinin ardından İsrail, Batı Şeria’daki askeri varlığını azaltmayı değerlendiriyor. 7 Ekim saldırılarından sonra artırılan asker sayısının kademeli olarak yerel güvenlik güçlerine devredilmesi planlanıyor. Middle East Eye’a göre ise Netanyahu, ABD’nin eleştirileri üzerine ilhak yasalarının Meclis gündeminden çekilmesi talimatı verdi. Trump yönetimi, İsrail’in bu yönde adım atması halinde “desteğin tamamen çekileceği” uyarısında bulunmuştu.

RUBIO: “TRUMP’IN ÖNCELİĞİ GAZZE”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Kudüs’te Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze ateşkesi öncelikli gündem oldu. Rubio, “Trump’ın birinci hedefi Gazze’de kalıcı barışın sağlanması” derken, Netanyahu da güvenlik endişelerine rağmen barışın ilerletilebileceğini söyledi.

GAZZE’DE YENİ GÜÇ FORMÜLÜ: AZERBAYCAN VE ENDONEZYA

Israel Hayom gazetesine göre, Gazze’de görev alacak “Uluslararası İstikrar Gücü” için Türkiye ve Katar önerisine İsrail karşı çıktı. Bunun yerine ABD’nin önerisiyle Azerbaycan ve Endonezya askerlerinin bu gücün çekirdeğini oluşturması gündeme geldi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise katılmayı reddetti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, “Henüz kesin karar verilmedi. Görevi yerine getirecek kapasitede ve tüm tarafların onaylayacağı bir güç oluşturulacak” dedi.

GAZZE’DE YIKIM NESİLLER BOYUNCA SÜRECEK

İsrail’in iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılar sonrasında harabeye dönen Gazze’de, enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Uluslararası yardım kuruluşu Humanity & Inclusion, bölgede milyonlarca ton patlamamış mühimmat bulunduğunu ve tamamen temizlenmesinin 20 ila 30 yıl sürebileceğini açıkladı.

BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze’nin 61 milyon ton enkazla kaplandığını ve her metrekareye yaklaşık 169 kilogram yıkıntı düştüğünü bildirdi.

