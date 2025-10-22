Netanyahu’dan ‘Türk Askeri’ Sorusuna Yanıt: ‘Bu Konuda Görüşüm Net’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail temasları kapsamında Batı Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşme, Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleşti. Heyetler arası görüşme öncesinde kameraların karşısına geçen ikili, Gazze’deki ateşkes sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘ZORLU BİR GÖREV BİZİ BEKLİYOR’

JD Vance, açıklamasında Gazze’de varılan ateşkes sürecinin kolay ilerlemeyeceğini ancak umutlu olduğunu dile getirdi. Vance, sürecin kapsamı hakkında “Önümüzde çok zorlu bir görev var” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı, Hamas’ın silahsızlandırılması, Gazze'nin yeniden inşası ve Hamas’ın İsrail’e yeniden "tehdit oluşturmaması" hedeflerinin sürecin temel taşlarını oluşturduğunu vurguladı. Vance, "Sürecin kolay olmayacağını ve yapılacak daha çok şey bulunduğunu" ifade ederek, ateşkesin devam edeceğine dair iyimser olduğunu belirtti.

NETANYAHU'DAN ABD BASKISI İDDİALARINA YANIT

İsrail Başbakanı Netanyahu ise, ABD’nin baskısıyla ateşkesi sürdürdükleri yönündeki haberleri kesin bir dille reddetti.

Açıklamasında, ülkesinin güvenliği konusunda kararları yalnızca İsrail’in vereceğini vurgulayan Netanyahu, “Biz ABD'nin himayesinde değiliz. Güvenliğine İsrail karar verecek. İsrail'in güvenliği söz konusu olunca ne yapmamız gerekirse onu yaparız” ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun soru sorulduğu esnada yaptığı mimikler gündem oldu

‘TÜRK ASKERİ’ KORKUSU

Netanyahu’ya, Gazze’ye Türk güvenlik personelinin gönderilmesi ihtimali de soruldu. Başbakan, bu konuda doğrudan bir yanıt vermemekle birlikte, net bir karşıt görüşe sahip olduğunu ima etti. Netahyahu, konuya ilişkin “Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

